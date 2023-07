Basket College Novara: una stagione indimenticabile!

Una stagione sportiva davvero indimenticabile quella 2022/23 di Basket College Novara, che di fatto deve ancora trovare il modo di terminare viste le numerose iniziative “cantierizzate” nel corso dell’anno ed ancora ben lontane dal rompete le righe delle vacanze estive. È comunque uno spunto per il Presidente Andrea Delconte per trarre un bilancio di periodo.

«Stiamo per archiviare una stagione che non esitiamo a definire storica, sia dal punto di vista dei risultati associativi che sportivi – esordisce il Presidente Delconte – dalla promozione in serie C unica della prima squadra tutta novarese con un’età media di soli 18 anni, al titolo di Vicecampioni Regionali della nostra Under 19 Gold, al titolo di vicecampioni di Coppa Piemonte della nostra 17 Eccellenza, insieme agli altri notevoli piazzamenti finali delle nostre Under 13 e 15 ed il sempre costante aumento del minibasket, possiamo dire senza problemi che è stata una stagione davvero da incorniciare!».

Una stagione che a questo punto deve andare incontro ad una richiestissima riconferma per come attesa da tutto l’ambiente cestistico novarese.

«Ne siamo consapevoli – prosegue Andrea Delconte – così come siamo consapevoli che la prossima stagione le difficoltà saranno ovviamente superiori. Ma proseguiamo con assoluta serenità e convinzione nella linea-giovani, per intendersi, quella che aveva fatto storcere più di un naso al momento della nostra prima partecipazione al Campionato CSilver, ed invece… adesso stiamo addirittura parlando di C Unica! E con gli stessi giovani, nati 2004-2005-2006 ripartiamo per tenerci ben stretta la categoria che con così tanta voglia abbiamo voluto meritarci».

E nel settore giovanile si prevedono altri passi in avanti?

«In effetti si – risponde Andrea Delconte – per andare incontro al continuo aumento di iscrizioni, vogliamo confermare il campionato 17 eccellenza e, novità assoluta, iscriverci anche al campionato Under15 eccellenza, per permettere ai nostri ragazzi di proseguire in un percorso di crescita altamente performante e specializzato. Dispiace invece, ma non è certo una critica, che nonostante i risultati raggiunti dall’Under 17 e 19 sembra proprio che non riusciremo ad ottenere la prestigiosa iscrizione alla 19 Eccellenza. Se così fosse, archivieremo in fretta la delusione, considerandolo un ulteriore stimolo per fare ancora meglio».

«In così poco tempo siamo diventati per il basket un vero e proprio riferimento del capoluogo novarese e dei comuni circostanti – aggiunge ancora il Presidente – ne sono testimoni non soltanto i risultati raggiunti, ma anche il successo di iscrizioni dello Skills Camp - Formazione Specializzata appena conclusosi e del College Summer City Camp, il centro estivo di Via Poerio aperto fino a settembre e che ospita insieme i corsi gratuiti di minibasket per i più piccoli. Questo grazie alla nostra filosofia ed alla preparazione e specializzazione di tutti i nostri allenatori (ad esempio Tarlao e Brustia questo stesso mese di luglio hanno appena terminato a pieni voti la Sessione FIP di Bormio di Capoallenatore serie B/assistente A2) ma vogliamo nel frattempo trasmettere segnali di pacifica e bonaria collaborazione con chi ci sta intorno, anche perché riteniamo che le nostre attività di punta, in realtà, non siano nemmeno tanto in competizione con altre società del luogo».

«Un doveroso ringraziamento – conclude il Presidente Andrea Delconte – alle Amministrazioni Provinciali e Comunali di Novara, che ci hanno sempre istituzionalmente sostenuto e permesso di reperire gli spazi utili per tutte le nostre attività. La filosofia College è puntare sui giovani, ma i progressi dei nostri giovani passano necessariamente attraverso la qualità del lavoro ed il numero di allenamenti in palestra. Senza i necessari spazi è ben difficile mantenere una qualità di risultati così importante, che vanno a beneficio di tutta una città. La nuova serie C, che resta una bellissima vetrina per Novara, l’aumento sempre importante di iscritti ci imporrà di aumentare le richieste di spazi utili. Confidiamo, come ogni anno, di trovare le adeguate soluzioni in perfetta armonia con tutto ciò che ci coinvolge, osserva e circonda».