Oleggio Basketball: benvenuto Luca Sampieri

Scuola Forlì, talento ed energia. L’Oleggio Magic Basket dà il benvenuto a Luca Sampieri, play/guardia classe 2003, neo Squalo con alle spalle già una esperienza in B nella passata stagione a Taranto.

Romagnolo, nato a Forlì il 22 novembre 2003, Luca da bambino prova tante attività sportive, poi intorno agli 8/9 anni, grazie al nonno e allo zio che avevano montato un canestro in giardino, prova questo sport e capisce che è quello giusto. Sia per il minibasket sia per il settore giovanile il neo Squalo indossa sempre la maglia della Pallacanestro Forlì, disputando per due anni, in U15 e U16, le finali nazionali.

Giovanissimo, nelle stagioni 2020/2022 è aggregato alla prima squadra della città in serie A2 e intanto gioca a Bertinoro in C Gold e Silver. Nella passata stagione è a Taranto in serie B, la sua prima vera esperienza con il mondo dei senior.

Daniele Biganzoli: «Siamo contenti di poter dare il benvenuto a un altro ragazzo giovane che però ha già dimostrato lo scorso anno di potersi ritagliare il suo spazio in un campionato come quello di serie B. Un prospetto interessante che ci ha convinto definitivamente durante i giorni di tryout qui a Oleggio qualche settimane fa. Giocatore versatile con letture interessanti, Luca fa dell’atletismo una sua grande caratteristica».

Il neo Squalo: «Sono molto contento perchè si tratta per me di un’ottima opportunità per giocare tanto e dimostrare quello che sono e soprattutto posso farlo in una società di cui tanti mi hanno parlato molto bene descrivendone la serietà e quindi spero sarà proprio così. Cosa porto con me? Sicuramente quanto imparato lo scorso anno in B, ho potuto capire come funziona il mondo dei grandi e poi energia e tanta voglia di giocare fare bene».