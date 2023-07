Fulgor Basket: Filippo Pastorello nello staff PFJB

La Paffoni Fulgor Basket comunica che Marco De Ceglia e Alessandro Vercelli , giovanissimi con tanta, tantissima passione per la palla a spicchi, saranno gli assistenti del Settore Giovanile PFJB durante la stagione 2023-2024. Ragazzi con le caratteristiche ideali per intraprendere un progetto avvincente e volto anche alla loro crescita personale nel corso degli anni, con la volontà di formarli e sfruttare le loro già note qualità.

«Filippo ha maturato diverse esperienze in Serie B, come capo allenatore e come vice, ma ha sempre lavorato a stretto contatto con i giovani. – le parole di Michele Burlotto , vicepresidente del Club - La sua conferma ci permette di portare avanti un percorso tecnico iniziato la passata stagione e di interare le sue competenze con quelle degli altri allenatori all’interno del PFJB».

La Paffoni Fulgor Basket comunica con grande gioia che anche nella stagione 2023-2024 potrà contare – come anticipato dopo la conferma in Serie B – su Filippo Pastorello .

«Marco e Alessandro sono due giovani che ci hanno colpito molto. - le parole del vicepresidente Michele Burlotto - Ai nostri giorni non è scontato conoscere due ragazzi così appassionati e volenterosi. La voglia di mettersi in gioco, abbinata alle qualità umane e alle potenzialità tecniche, andava assolutamente premiata, e così abbiamo puntato su di loro, sicuri che possa essere il primo passo per costruire un percorso formativo per due giovani allenatori rossoverdi».