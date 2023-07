Bertram Derthona: firmato Andrea Loro fino al 2028

La Bertram Derthona continua la sua programmazione per il futuro, prestando un occhio di riguardo ai giovani più interessanti del panorama nazionale. In quest’ottica il Club comunica di avere sottoscritto un accordo di durata quinquennale con Andrea Loro, ala classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del College Borgomanero. Andrea disputerà la stagione 2023/24 in prestito in un’altra squadra.

LA CARRIERA

Nato il 28 giugno 2003, Andrea cresce nel settore giovanile del College Borgomanero, formazione con cui ha debuttato anche in prima squadra. Nel 2020/21, con le sue prestazioni, contribuisce alla vittoria del campionato Under 18 Eccellenza regionale, al termine della finale contro novipiù Campus Piemonte. Nella stessa annata, con la prima squadra militante in Serie C, conquista la promozione in Serie B in seguito alla vittoria contro Messina nella finale promozione.

Nell’anno successivo, Loro è parte del roster della prima squadra militante in Serie B e dell’Under 19 Eccellenza che raggiunge la finale Scudetto di categoria, persa contro la Stella Azzurra Roma. Con la Bertram Derthona, in prestito dal College, prende parte alla tappa di Pesaro della IBSA Next Gen Cup 2022, chiudendo le tre gare disputate a 16.7 punti e 9.3 rimbalzi di media.

Nel 2022/23 il ruolo e il rendimento di Andrea in Serie B crescono notevolmente: l’ala classe 2003 chiude l’annata a oltre 11 punti e 7 rimbalzi a partita. Con l’Under 19 Eccellenza College Borgomanero raggiunge nuovamente la finale Scudetto di categoria, persa anche in questa occasione contro la Stella Azzurra Roma. Nell’estate 2023, Loro ha disputato EuroBasket Under 20 con la maglia dell’Italia, che ha concluso la manifestazione al nono posto. Ora Andrea ha firmato un contratto pluriennale con la Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

«Andrea Loro è un giocatore che si è contraddistinto a livello giovanile, contribuendo ai grandi risultati ottenuti dalla sua squadra nel corso degli ultimi anni. Abbiamo avuto modo di conoscerlo anche durante la IBSA Next Gen Cup 2022 di Pesaro in cui ha giocato con noi – le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona – e crediamo che sia uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale. Per questo siamo contenti di avere sottoscritto con lui un accordo di durata pluriennale».