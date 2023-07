Fulgor Basket: presentato lo staff PFJB e il Responsabile Minibasket

Presso la Cooperativa Allafonte si è radunato un folto pubblico di ragazzi e bambini che, assieme alle loro famiglie, hanno assistito alla conferenza stampa di presentazione dello staff PFJB e del Responsabile Fulgor Minibasket. Una partecipazione che dà entusiasmo e carica in vista della stagione ormai alle porte.

Ad aprire le danze il GM di Fulgor Basket Carlo Alberto Padulazzi, che dopo i ringraziamenti alla Cooperativa Agricola Allafonte è intervenuto così: «Ringrazio tutti quanti per la folta partecipazione, il presidente Angelo Nigro, come avrete visto dai social, si trova in Zambia, dunque oggi rappresento con gioia il Club anche per quanto riguarda la Serie B. Stiamo cercando di allestire una squadra competitiva, è un momento molto faticoso, ma siamo fiduciosi. Oggi però non siamo qui per la prima squadra, ma per il Settore Giovanile e il progetto nato tempo fa che si è fortemente consolidato. Chiudo e passo la palla a Michele Burlotto, “l’ingegnere” del PFJB».

Michele Burlotto ha presentato i volti dello staff tecnico del PFJB e ha illustrato il nuovo corso del progetto: «Vi ringrazio per essere così qui in così tanti in un sabato di fine luglio. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto, assieme, per essere qui oggi. Il primo messaggio poggia proprio su questo concetto, quello di senso del gruppo. Nello sport l’individualità è sicuramente importante, ma vorremmo che tutti i ragazzi capissero l’importanza del risiedere all’interno di un gruppo e del poter contare su un compagno di squadra, consapevoli - poi - che grazie alla specializzazione dei nostri allenatori la crescita individuale sia sempre possibile. Nel gruppo qui con me, quello dello staff PFJB, ci sono sicuramente delle eccellenze. L’obiettivo è quello di poter contare su uno staff di tecnici che garantisca a ragazzi e famiglie del territorio un percorso di crescita personale e sportivo. Un secondo messaggio importante - ha proseguito Burlotto - è quello legato al senso di appartenenza alla Fulgor. L’individualità di cui abbiamo parlato non va trascurata, ma nemmeno isolata, è fondamentale collaborare! Vorrei ora presentarvi brevemente tutti questi volti: Marco Lodetti: a metà tra l’essere parte tecnica e dirigenziale, qualità umane e competenze, sarà il coordinatore del Progetto. Filippo Pastorello: Fulgor è sia il bambino di 5 anni, sia il giocatore della prima squadra, Filippo - assistente allenatore della Serie B - è il trait d’union tra la Serie B e il Settore Giovanile. Max Acquadro, Responsabile del Settore Minibasket: esperienze forti e importanti a Biella, quando la prima squadra era in A2 e la società era un punto di riferimento a livello giovanile e nazionale, lui è il punto d’incontro tra minibasket e giovanili. Marco e Alessandro: una delle più grandi soddisfazioni è essere riusciti a trovare due figure sul nostro territorio di ragazzi appassionati di pallacanestro, vogliosi di migliorare e di crescere! Per la Fulgor rappresentano un capitale umano incredibile, lavoreremo per renderli gli allenatori del futuro. Infine il nostro tecnico Gabriele Zaccardini, Responsabile del Settore Giovanile. È un allenatore estremamente conosciuto per competenze e anni dedicati al settore giovanile a livello italiano. È una figura che ci ha subito affascinato per un semplice motivo: ha capito immediatamente di arrivare in un territorio dove c’è da costruire, non da pretendere. Sono molto felice che sia qui, la nostra forza sarà il gruppo di lavoro. Non posso esimermi dal ringraziare alcuni nostri partner che rendono possibile questo progetto: Paffoni, che ha deciso di sostenerci con ancor più forza; il gruppo Endemol con il suo brand Masterchef sulle maglie ci riempie d’orgoglio, un marchio conosciuto e immediato per tutte le famiglie».

Dopo le presentazioni di Burlotto è giunto il momento degli interventi, il primo è quello di Max Acquadro, Responsabile del Settore Minibasket: «Sono felicissimo di essere qua. Il senso di appartenenza è uno dei punti focali nel progetto Fulgor. Cercheremo di costruire e creare un punto di partenza per tutti i bambini per arrivare al sogno prima squadra e, in generale, appassionarsi di questi colori».

Marco Lodetti ha spiegato: «La società ha voluto che ricoprissi un ruolo più dirigenziale, a metà tra quello di campo e dietro la scrivania. Sarà mia premura mettere i tecnici in condizioni più idonee per lavorare al meglio. Chiedo per questo motivo la collaborazioni di tutti, famiglie, ragazzi e territorio. Sarà una bella sfida».

Filippo Pastorello ha salutato il pubblico presente: «Spero che il mio lavoro l’anno scorso mi abbia già presentato a voi, voglio portare avanti fino in fondo ciò che abbiamo iniziato ed è per questo che sono ancora qua».

Felici di partecipare anche i due giovani Marco De Ceglia e Alessandro Vercelli, che hanno potuto salutare tutti i presenti ufficialmente.

Infine, prima dell’intervento speciale del sindaco di Gravellona, è giunto il momento di Gabriele Zaccardani: «La mia è una responsabilità importante, sono felice e motivato nell’iniziare questa nuova esperienza. Vedere così tanta gente qui oggi non fa che aumentare mia voglia di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio i presenti e spero di vederli presto sui campi. Sono più abituato a parlare sul campo: il mio motto è poche parole, tanti fatti».

Infine l’intervento a sorpresa del Sindaco di Gravellona Gianni Morandi, presente al seguito della conferenza: «Ringrazio la realtà Fulgor Basket che sta facendo qualcosa di anomalo sul territorio: riunire il VCO con l’obiettivo di promuovere lo sport ad ati livelli senza divisioni territoriali che caratterizzano purtroppo la provincia. Per il palazzetto… speriamo sia davvero l’autunno il momento dell’inaugurazione, di più non posso dire visti tutti i ritardi avvenuti».