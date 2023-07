Fitarco: Mondiali Paralimpici con vista su Parigi2024

Una settimana intensa ma altrettanto importante e proficua quella che ha impegnato la Nazionale Paralimpica di tiro con l’arco a Pilsen (Repubblica Ceca).

Era l’appuntamento che metteva in palio non solo i titoli iridati ma anche le prime carte paralimpiche per Parigi2024 e l’Italia non tradisce le aspettative su entrambi i fronti della competizione: conquista infatti il secondo posto nella classifica finale delle nazioni forte di ben otto medaglie (2 ori e 6 argenti), dietro solamente a una scatenatissima Cina, a cui aggiungono anche sei pass paralimpici (sui 12 totali in palio).

Brillano Elisabetta Mijno, nel ricurvo open femminile, e Matteo Bonacina, nel compound open maschile, la coppia nella vita e sulla linea di tiro si regala importanti emozioni e successi nel corso della settimana.

Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) – 2 argenti, un record mondiale e un pass paralimpico; questa l’estrema sintesi del bottino dell’atleta di Rivoli (TO). Dopo aver chiuso la qualifica in prima posizione (628 punti), il suo cammino individuale si ferma ai quarti di finale per mano della polacca Olszewska (4-6).

Anche nel doppio, con Enza Petrilli, conquista la prima posizione in qualifica con 1.217 punti, che vale anche il nuovo record del mondo (il precedente era 1.184). Il duo azzurro approda in finale dove viene fermato dalla coppia Cinese solamente alle frecce di spareggio (15-17), e si mette così al collo l’argento.

È sua la prima posizione in qualifica anche nel MixedTeam, con Stefano Travisani (1263 punti). Anche in questo caso il duo supera uno dopo l’altro i vari turni eliminatori per approdare nuovamente in finale, dove ottiene l’argento, battuto dalla Cina 1-5. Ed è proprio con la gara MixedTeam che la coppia azzurra conquista la carta (una al maschile e una al femminile) per i Giochi Paralimpici di Parigi2024, avendo centrato l’ingresso in semifinale.

Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) – Titolo mondiale e pass paralimpico. Quattordicesimo al termine delle 72 frecce di qualifica (686 punti). Il suo cammino negli scontri è impeccabile, dai 24esimi alla finalissima che metteva in palio l’oro e il titolo. La sfida con il britannico MacQueen si chiude 141-139, con addirittura un 30 nella quarta volée.

La prima soddisfazione era però arrivata nel corso delle sfide eliminatorie, precisamente agli ottavi di finale: l’accesso al turno era infatti già valso il pass per Parigi.