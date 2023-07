ValleBelbo Sport spumeggiante ai Campionati Regionali

Il lungo e intenso programma dei Campionati Regionali di Categoria, che ha celebrato il suo secondo atto nel fine settimana appena concluso al Palanuoto di Torino, è stato molto proficuo per la ValleBelbo Sport. Medaglie individuali e nelle prove di squadra, un netto ed evidente miglioramento di massa, diverse prestazioni sorprendenti hanno reso spumeggiante un weekend agonistico che ha rappresentato un passaggio importante della stagione.

Ancora due titoli regionali e un argento individuale per Lucia Tassinario: senza rivali nello stile libero, in cui piazza la doppietta d’oro 50-100 (26”97, 58”56 - personale di 1 secondo e tempo limite per gli Italiani di Categoria), Lucia sale sul secondo gradino del podio dei 100 farfalla (1’02”71), anche un questo caso ritoccando il personale: Infine, risulta prezioso il suo contributo nelle staffette del Team Dimensione Nuoto in cui si è resa protagonista conquistando l’oro con la staffetta 4x100 mx junior e l’argento nella 4x100 sl cadette.

Grandi progressi mostrati da Francesca Gallione, che centra la finale A dei 200 rana e chiude al quarto posto in 2’51”07. Pienamente soddisfatta anche Federica Ferraris, quinta in 50 e 100 sl (28”60, 1’07”17) e autrice del personale nei 100 farfalla (1’01”01): davvero niente male per un’atleta alla sua seconda stagione nel nuoto dopo un passato nella ginnastica ritmica, nell’anno della maturità.

Elisa Ferrari ed Elisabetta De Santi centrano la finale B dei 50 sl toccando rispettivamente in 28”80 e 28”88 e salgono sul terzo gradino del podio con la staffette con la 4x100 sl ragazze del Team Dimensione Nuoto. Da segnalare anche le Finali B raggiunta da Camilla Palumbo, autrice di un sensibile progresso cronometrico nei 200 rana che l’ha portata a nuotare 3’11”14 in batteria e 3’12”66 in finale B. Nella lunga lista dei primati personali, si inseriscono Luca Lovisolo, Matteo Cresta, Daniel Argieri ed Elisa De Muro che pur non avendo centrato la qualificazione in finale, hanno compiuto evidenti passi in avanti.

Sebbene per una buona parte del gruppo, il calendario delle gare 2023 è terminato è da segnare con il cerchio rosso l’appuntamento dei Campionati Italiani di Categoria di Roma dal 1 all’8 agosto: proseguono dunque a pieno regime le attività tra le corsie del centro sportivo Orangym, tra allenamenti di rifinitura per la rassegna nazionale, mantenimento della preparazione in vista del raduno di Baceno di inizio stagione 2023-2024, che sarà effettuato in collaborazione con l’AstiNuoto, e l’ormai rodato Swim Camp, che si svolge sempre con la supervisione dello staff della ValleBelbo Sport in grado di offrire attività per tutti i livelli sostanzialmente per tutto l’anno.