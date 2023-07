Oleggio Basketball: Petar Jovanovic è un nuovo Squalo

Un giovane Senior alla corte di coach Gandini. L’Oleggio Magic Basket dà un grande benvenuto a Petar Jovanovic, nuovo Squalo per la stagione 2023/2024. Ala grande classe 2000 di 201 cm, di origine serba e formazione italiana, Petar ha giocato nell’ultima stagione a Lissone Interni Brianza Casa Basket in serie B nel girone B.

Nato a Belgrado il 25 marzo, Petar inizia a giocare a basket quando si trasferisce con la sua famiglia a Piacenza, dove vive (in Serbia praticava hockey su ghiaccio). Fino all’Under 14 gioca nell’allora Piacenza Basket Club poi diventata Assigeco, poi passa alla Vanoli Cremona dove conclude tutto il percorso giovanile. Fuori qualche tempo per un infortunio, il neo Squalo si accasa in A2 a Orzinuovi nel 2019/2020 per poi tornare a Piacenza dove è aggregato alla prima squadra in A2. Conclude la stagione in B a Fiorenzuola e poi indossa la maglia brianzola dove, con il passare del tempo, si guadagna sempre più spazio. Lontano dal campo Petar è uno studente di Economia.

Coach Paolo Gandini: «Petar è un giocatore duttile che ci può dare più dimensioni a livello offensivo, ha dimostrato di poter difendere quasi su tutti gli atleti e corre molto bene il campo. In attacco dovremo lavorare affinché possa diventare più perimetrale, mi aspetto da lui un grande campionato».

Petar: «Sono molto contento di poter giocare a Oleggio la prossima stagione, in una realtà fatta apposta per far crescere i giovani, - dice - conosco Perez, ho giocato contro lui da avversario tante partite e poi ho visto i nomi annunciati finora che sono tutti atleti interessanti, questo va a braccetto con l’idea di lavorare con e per i giovani. Sarà bello lavorare tutti insieme, per tutti una opportunità per guadagnarci il nostro rispetto in campo».