Boxing de Rua: Andrea Fontana sfida Mohammed Graich

Tre mesi di intensa preparazione sotto l’occhio attento di Stefano Abatangelo e giovedì 27 luglio è arrivato. Andrea Fontana 25 anni (10 match al suo attivo, 8 vinti e uno perso per ko) sfiderà il marocchino Mohammed Graich 28 anni (6 match 5 vinti e uno perso per ko) per la categoria superwelter al limite dei 69 kg sulle 8 riprese da 3 minuti. L’incontro si terrà in una cornice particolare in piazza Broletto a Mantova a partire dalle 21 in occasione del IX memorial Attilio Lasagna.

Il giovane pugile della Boxing de Rua è in gran forma, dopo una preparazione maniacale seguito dall’esperto “The Hammer” ed è riuscito addirittura ad essere al peso top tre giorni prima dell’incontro. L’avversario è un ottimo pugile e The doctor dovrà mettere in campo non soltanto la sua ottima tecnica, ma dovrà gestire le emozioni. Questo incontro servirà a fare il salto di qualità e a pensare ad ambire ad un titolo.

L’appuntamento è sotto le stelle, per una serata molto interessante di un ring in piazza e con il promettente titolo “Mantova contro il resto del mondo”. Il tifo sarà ovviamente per il nostro atleta torinese!