Derthona Basket e Gestione Cittadella presenti al ‘Meeting di Rimini’

Uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi della cultura internazionale, il ‘Meeting di Rimini’, quest’anno vedrà la presenza del Derthona Basket e di Gestione Cittadella. Luogo di incontro, di convegni e di scambio di idee tra persone di culture diverse da oltre quarant’anni, il Meeting pone ogni anno Rimini al centro della scena mondiale (qui il video di presentazione dell’edizione 2023).

L’edizione 2023, la 44° nella storia, dal titolo ‘L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile’ è in programma dal 20 al 25 agosto e vedrà la presenza del padiglione Cittadella dello Sport (Padiglione A7/C7) in cui saranno organizzate sia attività guidate per vari sport che attività libere. A ingresso libero e gratuito, propone una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano e il Derthona Basket. All’interno del padiglione sarà presente una grande arena multisport in cui cimentarsi in diverse discipline durante i giorni del Meeting.

Dal 1° agosto, sul portale e sulla app del Meeting di Rimini sarà possibile riservare il proprio posto per partecipare alle attività che richiedono una registrazione. Il via, ogni giorno, sarà alle 11.30: tutte le iniziative si protrarranno lungo l’intero arco della giornata, nei vari spazi presenti all’interno del padiglione Cittadella dello Sport.

Per il Derthona Basket e Gestione Cittadella una importante occasione di essere presenti e protagonisti in uno degli eventi più prestigiosi e importanti della cultura internazionale, in cui saranno presenti relatori di alto livello e numerose attività, spettacoli, convegni e mostre.