Tamburello a Muro: in arrivo la finalissima di Serie A e la Coppa Italia

Per il Tamburello a Muro le settimane a venire non saranno affatto vacanziere ma di intensa attività sugli sferisteri del Monferrato. Domenica 6 agosto si terrà infatti la finalissima per l'assegnazione del massimo titolo di Serie A 2023 alla vincitrice del big match fra Grazzano e Vignale, le due formazioni che, dopo aver concluso la regular season ai primi due posti della classifica generale, hanno sconfitto rispettivamente Calliano e Montemagno sia sul proprio campo sia su quello avversario volando direttamente alla sfida decisiva.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16 mentre il luogo di svolgimento della partitissima verrà invece determinato dal sorteggio previsto nella serata di lunedì prossimo 31 luglio a Calliano Monferrato dove sarà il “destino” a scegliere fra gli sferisteri idonei ad ospitare l’evento, venendo esclusi quelli delle due formazioni finaliste. E proprio la serata di lunedì a Calliano M.to sarà un momento atteso per il tambass: dalle ore 20 presso la piazzetta Agostino Della Sala Spada, ospiti dell’Osteria L’Antico Granaio, non solo si conoscerà il luogo dove verrà disputata la finalissima di Serie A ma verrà anche comunicato il montepunti 2024 dei giocatori del muro, essenziale per dare ufficialmente il via al “tambumercato” che porterà alla definizione delle formazioni in gara nella prossima stagione, nel rispetto degli equilibri fra le varie squadre, come avviene da diversi anni allo scopo di rendere più avvincente il Campionato.

Infine grande spazio alle prossime sfide che animeranno l’estate sportiva in Monferrato fra la seconda metà di agosto e gli inizio di settembre ossia il calendario di Coppa Italia di Serie A Muro. Alle competizioni parteciperanno le sei formazioni che hanno occupato i posti più alti della classifica durante il Campionato ovvero Grazzano, Vignale, Montemagno, Calliano, Rocca d’Arazzo e Montechiaro.