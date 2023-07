Biella Rugby: Riccardo Loro è gialloverde!

Palmares blasonato quello di Riccardo Loro, il mediano di mischia nato a Padova il 21.11.1998 170 cm per 80 kg, ha iniziato la sua carriera sportiva con Delta Rovigo conquistando il Campionato Italiano Under 18 nella stagione 2015/2016. Pronto per la massima categoria nella stagione successiva, sempre onorando gli stessi colori, ottiene la convocazione in Italia Under 20. Due anni con i rossoblù, poi tre stagioni in Top 10 con Lazio Rugby, l’ultima giocata con la fascia da capitano. Nel campionato 2022/2023 ha indossato la casacca di Cus Torino e presenziato come titolare e riserva a tutte le partite.

Loro lascia il capoluogo piemontese, ma non si allontana, a poca distanza lo attende il ‘cugino’ Alberto Benettin. «Un invito che non potevo rifiutare anche per via della parentela con Alberto, ma soprattutto perché Biella Rugby è conosciuta per essere un club solido e con una struttura all’avanguardia. Conosco alcuni ragazzi con cui giocherò, per esempio il mio ex compagno di squadra al Cus Torino Emanuele De Lise. Ho grandi aspettative per il prossimo campionato. So che le intenzioni sono quelle di costruire una squadra competitiva per puntare almeno al terzo posto della classifica. Sappiamo bene che non sarà facile a causa dell’alto livello del girone, ma il club ha sempre lavorato bene ed è pronto a togliersi qualche soddisfazione».

Alberto Benettin, head coach Brc: «Conosco perfettamente il giocatore, considerando che lo vedo giocare fin da quando aveva cinque anni, e sono molto felice di poterlo allenare. È un mediano di mischia con ottime qualità tecniche, un’ottima visione di gioco e una grande esperienza nella massima categoria. Gioca principalmente come numero nove, ma all’occorrenza riesce a ricoprire tranquillamente anche il dieci. Spero dia un grande contributo alla squadra come giocatore, come uomo e come compagno di squadra. Non è solo un detto che costruire un team affiatato costituisce la metà del lavoro da svolgere per la costruzione di una squadra competitiva».