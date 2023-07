Novipiù Monferrato Basket: torna Dalton Jack Pepper

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver siglato un accordo per la stagione sportiva 2023/2024 con l’atleta Dalton Jack Pepper, guardia/ala di 197 cm nato il 24 maggio 1990 a Levittown, Pennsylvania.

Cestista statunitense, ma in possesso di passaporto italiano per matrimonio, prodotto di Temple University dove nella sua ultima stagione da senior produce 18.2 punti di media prima di sbarcare in Europa per iniziare la carriera oltreoceano. Nella stagione 14/15 in Polonia con il Dabrowa Gornicza, poi la prima parentesi italiana con il biennio in Serie A2 alla NPC Rieti dove chiude rispettivamente con 17.8 e 16.3 punti a partita. La stagione successiva Pepper si trasferisce ai bulgari dell’Akademik Sofia con cui debutta in Europa nella Basketball Champions League e poi nella FIBA Europe Cup, chiudendo la stagione ai ciprioti del Keravnos Nicosia. Nel 2018 Dalton torna stabilmente in A2 disputando una serie di stagioni ad alto livello e confermandosi giocatore solido e versatile, in grado sia di giocare per la squadra che di mettersi in proprio, chiudendo tutte le stagioni seguenti in doppia cifra. Inizia con i colori della Virtus Cassino, poi la prima esperienza a stagione in corso a Casale Monferrato, poi Latina, NPC Rieti, e ancora una parentesi a Casale con la Novipiù Monferrato, prima di terminare la stagione 21/22 a San Severo. Dalton Pepper è reduce da una brillante annata a Cividale chiusa con 12.8 punti, 5.8 rimbalzi e 3.2 assist a partita.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: «Ho il grande piacere di annunciare il ritorno a Casale Monferrato di Dalton Pepper! I tifosi casalesi hanno già apprezzato Dalton per le sue doti tecniche e umane! Voglio ringraziarlo perché nel corso delle trattative ha dimostrato la grande determinazione di voler tornare a vestire la nostra casacca».

Dalton Pepper – Guardia/Ala Novipiù Monferrato Basket: «Sono molto felice di essere tornato a Casale. So che siamo una squadra giovane, con talento, ma penso che questo aiuterà il modo in cui coach Di Bella vuole giocare. Ho parlato con capitan Martinoni in questi giorni e siamo felici di poter giocare di nuovo insieme. Spero di portare tutto ciò che serve alla squadra e al Club per una grande stagione insieme. Non vedo l'ora di salutare tutti i fan!».