Overall Cycling Team: si ricomincia dalla Valtellina, Toscana e Svizzera

Terminato il periodo di recupero che il Team aveva programmato per i propri corridori, l'attivita' riparte sabato 29 luglio con la Marathon MTB Valtellina dove sara' impegnato Daniel Gianello e il giorno dopo, con sei corridori, Sasso - Belloni L., Tibald, Giani, Davarias, Daniel che comporranno la line-up del #teamoverall al via della competizione Nazionale "Coppa Bologna" che si correra' sulle strade senesi con un percorso di 170 Km che comprendera' anche alcuni tratti di strada bianca.

Nella stessa giornata, la casacca di Overall Tre Colli, indossata da Luca Cavallo si schierera' al via del Campionato Europeo degli Scalatori, indetto dalla UEC (Unione Europea Ciclismo) in Svizzera fino ai 2100 metri di altitudine del San Gottardo. Un appuntamento prestigioso, contro il tempo, che prevede al via anche un certo Tafej Pogaciar.