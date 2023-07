Bertram Derthona: Frecciarossa Supercoppa 2023, via alla prevendita dei biglietti

Si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione 2023/24, la Frecciarossa Supercoppa 2023 che si disputerà al PalaLeonessa A2A di Brescia sabato 23 e domenica 24 settembre. La Bertram Derthona sarà impegnata contro la Germani Brescia nell’incontro in programma sabato 23 settembre alle ore 20.45, mentre l’altra semifinale – quella tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna – è prevista alle ore 18 della stessa giornata. Domenica 24, alle ore 18, si giocherà la finale tra le squadre che hanno vinto le semifinali.

Nella giornata di oggi si è aperta la prevendita dei biglietti per assistere all’evento: sul sito di Vivaticket o presso la sede di Pallacanestro Brescia, fino al 29 agosto è possibile acquistare, in Superpromo, il miniabbonamento per assistere a tutte e tre le sfide della Frecciarossa Supercoppa 2023.

Di seguito la tabella dei prezzi della Superpromo: