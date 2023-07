Genuini e pronti a lottare: Fulgor presenta Fazioli e Coltro

Ad aprire le danze il DG Carlo Alberto Padulazzi, che ha sottolineato la difficoltà del campionato alle porte, ma anche le motivazioni e gli obiettivi del Club: «Sarà sicuramente una stagione in cui non ci saranno partite facili, tuttavia stiamo costruendo un roster competitivo e gli obiettivi sono quelli di stare nelle zone alte della classifica. Oggi ci troviamo qui per presentare il pacchetto di playmaker che scenderà in campo per la stagione 2023-2024, diamo a Filippo e Mattia un caloroso benvenuto».

La palla è dunque passata ad Andrea Grazioli, assistente team manager, che ha parlato delle caratteristiche dei giocatori, sottolineando la grande stagione di Fazioli, in crescendo con uno spareggio salvezza da oltre 20 punti di media con la maglia di Crema. Annata positiva anche per Coltro, in doppia-cifra di media a Piacenza e più volte avversario della Paffoni in passato con Alba.

Fazioli è il primo dei due a presentarsi ai tifosi: «Io vengo da Treviso e l’impatto con questa realtà è molto positivo: la location qui a Baveno è meravigliosa, vedervi in così tanti a fine luglio mi stimola molto e non vedo l’ora di iniziare. Ci conosceremo meglio, anche tra compagni, imparerò a capire cosa il coach vuole da me, e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Club. Quando arriva la chiamata della Fulgor Basket non ci si può pensare, la tradizione della piazza, le ambizioni della società, tutti fattori fondamentali per giocatori come me».

A stretto giro è intervenuto anche Coltro: «Sono stato vicino alla Fulgor diverse volte ed è molto bello - finalmente - essere qua oggi. La location, come ha detto Filippo, è bellissima. Per quanto riguarda il campo sono sicuro che assieme troveremo il giusto equilibrio per mettere in ritmo noi stessi e i compagni».

La serata si è conclusa con le foto di rito, le interviste della stampa locale e un apericena squisito servito dal Lido Beach Club di Baveno.