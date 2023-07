Bertram Derthona: il calendario della regular season dei Leoni

L’esordio della Bertram Derthona nel campionato di Serie A 2023/24 sarà in trasferta, al PalaTaliercio, sul campo dell’Umana Reyer Venezia domenica 1° ottobre. La prima in casa la settimana successiva, l’8 ottobre, contro la Happy Casa Brindisi. Questi i primi due appuntamenti di regular season della squadra allenata da Marco Ramondino, giunta al terzo campionato di Serie A della sua storia.

Nella giornata di oggi, venerdì 28 luglio 2023, LBA ha svelato le date della stagione regolare 2023/24, che mantiene il calendario asimmetrico tra girone di andata e ritorno. Si tratta di un modo per rendere ancora più interessante e avvincente l’annata che attende le 16 squadre impegnate nella massima serie.

Numerose le sfide ricche di fascino e storia per la Bertram Derthona: da segnare in calendario la sfida ai campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano (andata al PalaEnergica Paolo Feraris il 22 ottobre nella partita valida per la 4° giornata, ritorno il 14 gennaio 2024 nella 1° gara del girone di ritorno) e alla Virtus Segafredo Bologna, la squadra finora affrontata di più tra tutte le competizioni (andata il 3 dicembre alla Virtus Segafredo Arena nell’incontro valido per la 10° del girone di andata, ritorno il 28 aprile nella sfida valevole per la 14° giornata del ritorno).

Di grande interesse sono anche le gare contro l’Umana Reyer Venezia (ritorno a Casale il 21 gennaio, nella 2° di ritorno), il Banco di Sardegna Sassari in Sardegna il 29 ottobre – 5° giornata – e a Casale l’11 febbraio, 20° giornata) e la Germani Brescia (il 5 novembre a Casale per la 6° di andata, a Brescia il 7 aprile per la 26°), che sarà l’avversaria dei Leoni nella semifinale di Supercoppa il 23 settembre.

La pausa per le Nazionali è in programma dal 19 al 27 febbraio 2024, dopo la Final Eight di Coppa Italia.

Una nuova stagione tutta da vivere, al fianco della squadra allenata da coach Ramondino: il via è fissato per domenica 1° ottobre, la chiusura domenica 5 maggio.