Boxing de Rua: Andrea Fontana batte Mohammed Graich

La tecnica mancina e soprattutto la concentrazione di Andrea Fontana allenato da Stefano Abatangelo, «Sono stati tre mesi di preparazione meticolosa, in cui abbiamo puntato sulla tattica da tenere contro un ottimo avversario», hanno avuto la meglio sull’irruenza di Graich, che ha avuto un paio di momenti favorevoli, che non è riuscito a sfruttare.

La vittoria ai punti per “The Doctor” porta il suo record a 10 vittorie «È stato un incontro molto importante per la mia carriera - ha commentato Andrea - pensavo di concludere già al quarto round, ma l’avversario si è rivelato molto tenace. La chiave per vincere la sfida è stata quella di rimanere sempre concentrato dall’inizio sino alla fine. Sono orgoglioso di me stesso».