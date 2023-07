Novipiù Monferrato Basket: il calendario e le date ufficiali della stagione 2023/2024

La Novipiù Monferrato Basket è stata inserita nel Girone Verde per quanto riguarda la Prima Fase, che si articolerà in un totale di 22 giornate con gare di andata e ritorno a partire da domenica 1 ottobre 2023 fino ad arrivare all’ultima giornata prevista per domenica 4 febbraio 2024. Sono previsti tre turni infrasettimanali, mercoledì 11 ottobre, mercoledì 1 novembre e mercoledì 6 dicembre, mentre per le Festività natalizie i turni del 23 e del 30 dicembre saranno disputati di sabato.

Successivamente, da domenica 11 febbraio a domenica 21 aprile, prenderà il via la Seconda Fase – Fase a Orologio dove ogni squadra incontrerà in casa le 5 squadre dell’altro girone che si sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

Verrà mantenuta la classifica all'interno del proprio girone, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale. È previsto un weekend di sosta per il 17 marzo in occasione delle Final Four Coppa Italia LNP.

La post season comincerà domenica 5 maggio, le squadre arrivate nei primi 8 posti nei rispettivi gironi, al termine della fase di qualificazione, giocheranno i playoff.

Le squadre classificate al 12^ posto dei rispettivi gironi, al termine della fase di qualificazione, retrocederanno direttamente in Serie B Nazionale.

Le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi, al termine della fase di qualificazione, disputeranno un girone Salvezza con gare di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella fase di qualificazione.

Al termine della Fase Salvezza le prime due classificate si qualificheranno al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/25; le quattro squadre classificate dal 3^ al 6^ posto retrocederanno in Serie B Nazionale. Le retrocessioni in Serie B Nazionale saranno in tutto 6.

IL CALENDARIO DELLA NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET – PRIMA FASE GIRONE VERDE

1 01/10/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO - LUISS ROMA

2 08/10/2023 TRAPANI SHARK - NOVIPIÙ MONFERRATO

3 11/10/2023 ELACHEM VIGEVANO - NOVIPIÙ MONFERRATO

4 15/10/2023NOVIPIÙ MONFERRATO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

5 22/10/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO - REAL SEBASTIANI RIETI

6 29/10/2023 GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – NOVIPIÙ MONFERRATO

7 01/11/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO – FERRARONI JUVI CREMONA

8 04/11/2023 REALE MUTUA TORINO – NOVIPIÙ MONFERRATO

9 12/11/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO – BENACQUISTA LATINA

10 19/11/2023 ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – NOVIPIÙ MONFERRATO

11 26/11/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO – URANIA MILANO

12 02/12/2023 LUISS ROMA – NOVIPIÙ MONFERRATO

13 06/12/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO – TRAPANI SHARK

14 10/12/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO – ELACHEM VIGEVANO

15 17/12/2023 MONCADA ENERGY AGRIGENTO – NOVIPIÙ MONFERRATO

16 23/12/2023 REAL SEBASTIANI RIETI – NOVIPIÙ MONFERRATO

17 30/12/2023 NOVIPIÙ MONFERRATO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

18 06/01/2024 FERRARONI JUVI CREMONA – NOVIPIÙ MONFERRATO

19 14/01/2024 NOVIPIÙ MONFERRATO – REALE MUTUA TORINO

20 21/01/2024 BENACQUISTA LATINA – NOVIPIÙ MONFERRATO

21 28/01/2024 NOVIPIÙ MONFERRATO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

22 04/02/2024 URANIA MILANO - NOVIPIÙ MONFERRATO

Per quanto riguarda la Supercoppa LNP Old Wild West 2023, che come da consuetudine aprirà la stagione, la Novipiù Monferrato Basket è stata inserita nel Girone A con Acqua S.Bernardo Cantù e Reale Mutua Torino.

La fase di qualificazione è strutturata su tre giornate di sola andata, con due partite per ogni squadra. Le 8 vincenti dei gironi accedono ai quarti di finale, in gara unica, sul campo delle 4 migliori prime classificate, abbinate alle altre 4 prime, con criteri di vicinorietà. Le 4 vincenti accedono alla Final Four, in sede da stabilire.

Girone A

Prima giornata – sabato 9 settembre 2023: Acqua S.Bernardo Cantù-Novipiù Monferrato

Seconda giornata – martedì 12 settembre 2023: Reale Mutua Torino-Acqua S.Bernardo Cantù

Terza giornata – venerdì 15 settembre 2023: Novipiù Monferrato-Reale Mutua Torino

Quarti di finale: martedì 19 settembre 2023

Final Four: sabato 23 e domenica 24 settembre 2023