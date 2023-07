Oleggio Basketball: Francesco Introini ancora Squalo!

In attesa di rivederlo in campo ancora più forte. L’Oleggio Magic Basket comunica che anche per la stagione 2023/2024 Francesco Introini sarà uno Squalo della prima squadra in B Interregionale.

Guardia classe 2006, prodotto del vivaio giovanile biancorosso, l’atleta sta lavorando sodo per rientrare dall’infortunio al crociato rimediato in una partita di Under 17 alla vigilia dei play-in di serie B. Intro, al secondo mese di riabilitazione, durante la stagione passata ha saputo ritagliarsi alcuni minuti in campo dimostrando tanta voglia di crescere ed energia.

Daniele Biganzoli: «Fra è cresciuto tanto durante l’arco della stagione, ci ha creduto da subito impegnandosi sempre. Un vero peccato l’infortunio perché sono sicuro che nelle cinque partite giocate con Piombino si sarebbe divertito tanto anche lui; ora però pensiamo al futuro, lo aspettiamo e preferiamo sia una settimana in più di attesa anziché correre, così potrà dare subito il massimo».

Intro: «Sono molto contento di far parte ancora di questo gruppo e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni. Ringrazio tutta la società che mi è stata vicina in questo periodo particolare e per la fiducia che mi ha trasmesso, - dice - per quanto riguarda la riabilitazione sono “già” al secondo mese e ringrazio di cuore Luke (Luca) Boero che prima dell’operazione mi ha aiutato molto e Pentamed che mi sta facendo tornare come nuovo. Keep pushing!».