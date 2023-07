Gators: benvenuto Coach Vidili

Coach Vidili, come detto, nel suo curriculum da giocatore può contare su ben 15 stagioni in Serie A con Torino, Siena, Fortitudo Bologna e Pistoia: inoltre è stato anche il primo italiano a giocare nella Liga Spagnola nel 1996. Nel suo palmares anche la Coppa Italia del 1998, oltre ad essersi laureato Campione del Mondo con la Nazionale Militare in Francia nel 1990.

Nel 2005 l’inizio della carriera da allenatore come assistente coach nei campionati Under 19 Eccellenza e Under 15 Open nel Don Bosco Livorno: la stagione successiva ha ricoperto lo stesso ruolo, ma nella formazione di Serie D e Under 18 Eccellenza, oltre a diventare Capo Allenatore della formazione Under 16 Open.

Nel 2007/2008 il passaggio al San Giovanni Valdarno come assistente in serie C e capo allenatore in Under 21 Eccellenza. Nel 2008/2009 un nuovo step con il passaggio alla Tiber Roma come assistente in Serie B e capo allenatore Under 17 Eccellenza: l’anno successivo il primo incarico come capo allenatore in Serie C al Basket Fondi, seguito da quello alla Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo, all’Affrico Firenze (2011/2012) e a Domodossola (2012/2013).

Dopo un anno sabbatico, coach Vidili diventa capo allenatore Under 17 CFT Piemonte nel 2014, per poi passare a Piossasco con cui ha conquistato il campionato Promozione nel 2017: sempre con la squadra torinese la vittoria del campionato di Serie D e la promozione in C Silver nel 2019.

Nella stagione 2020/2021 il passaggio in Serie D nella formazione di Pino Torinese arrivando in finale Play-off: l’anno successivo, sempre con Pino, la vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in C Silver con 21 vittorie e 3 sole sconfitte: nella stagione appena terminata, la conferma a Capo Allenatore in C Silver con 16 vittorie e 7 sconfitte prima della chiamata dei Gators, che condurrà per la prima volta nella stagione 2023/2024.

«Sono molto contento di essere qui, conosco bene la società perché li ho sempre affrontati da avversari: ho sempre apprezzato l’atteggiamento molto positivo e rispettoso di pubblico e giocatori, per questo per me è motivo di grande orgoglio essere stato scelto. La società ha un ottimo settore giovanile, gli allenatori hanno lavorato molto bene: il progetto mi piace molto e l’accordo è stato trovato semplicemente guardandoci negli occhi – le prime parole di coach Vidili al suo arrivo a Savigliano -. L’obiettivo resta quello di far giocare i giovani del settore giovanile, facendoli crescere assieme sotto la guida dei nostri “senior".

L’obiettivo è diventare una squadra tosta in difesa: a Piossasco e Pino Torinese le mie squadre sono sempre state le migliori del campionato sotto questo aspetto. Se i ragazzi riusciranno a capire questo, applicandosi nella fase difensiva, sarà difficile venirci a battere in casa nostra.

Ringrazio chi mi ha preceduto perché ho trovato dei giocatori mentalmente molto preparati, è stato fatto un gran lavoro anche in vista del campionato di quest’anno che sicuramente sarà molto duro: con l’unificazione della C, molti giocatori scenderanno di categoria permettendo al nostro campionato di alzare notevolmente il livello».