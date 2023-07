Igor Agil Volley: sarà di nuovo B1!

Una bellissima notizia per l’intero settore giovanile targato Igor Agil Volley: sarà B1 anche per la stagione 2023/2024!

La conferma è arrivata nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 luglio, con l’ufficialità del ripescaggio da parte della Federvolley. Per le Igorine (che saranno svelate nei prossimi giorni) un’opportunità importante dal momento che in questi anni il livello di crescita grazie a questa categoria è stato evidente. Un livello alto reso possibile grazie all’impegno delle tante ragazze che in questi anni hanno preso parte al progetto societario dimostrando impegno e passione. La società ci tiene a ringraziarle tutte quante per aver reso possibile questo ciclo ormai decennale.

Come sempre, ormai è un tratto distintivo di questa formazione, il gruppo sarà Under18 e prenderà parte anche al campionato giovanile.

Una prima squadra che riparte con una grande novità nella guida tecnica: capo allenatore sarà infatti Barbara Medici, affiancata da una new entry, ossia Emanuele Cappato, che sarà secondo allenatore. Matteo Ingratta, per 10 anni riferimento costante nel settore giovanile e tecnico della prima squadra fra B2 e B1 (fino alla storica promozione in A2), come già annunciato, entra a far parte dello staff tecnico della serie A1.

Le parole della presidente suor Giovanna Saporiti: «Siamo contenti di questo ripescaggio, abbiamo ragazze che possono competere a questo livello, benché più impegnativo rispetto alla B2, ma sicuramente quando si gioca con squadre più forti si cresce di più. Sarà un’esperienza nuova per loro e anche per lo staff visto il cambio di guida tecnica e a cui va grande fiducia. Auguro al gruppo di poter vivere un percorso regolare che possa portare a un’annata ricca di soddisfazioni e di crescita, per loro e la società».

Queste le avversarie della Igor: Club Italia, Ascot Moncalieri Torino, Volley Parella Torino, Savis Volley Volpiano, Libellula Banca Bra, Villa Cortese, Focol Legnano, Cabiate, Centemero Concor. Mb, Pallavolo Don Colleoni Bg, Brembo Volley Team Bg, Capo D'Orso Palau.