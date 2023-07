Mini Olimpiadi: un successo per lo Sci Club Sauze d’Oulx

C’è un nuovo record a Sauze d’Oulx! A renderlo possibile sono stati i tantissimi bambini che, con i loro accompagnatori, hanno partecipato venerdì 28 luglio alle Mini Olimpiadi di Sauze d’Oulx . Il record riguarda infatti le presenze fatte segnare dai piccoli atleti e dalle piccole atlete, che si sono sfidati in diverse prove fisiche (dalla tradizionale corsa con i sacchi al lancio del vortex), in ben 290. Il promotore dell’iniziativa è stato lo Sci Club Sauze d’Oulx , che sembra averci preso gusto con gli eventi estivi. Entusiasmo e partecipazione sono stati la chiave per la riuscita di una splendida giornata all’insegna della sana competizione e della promozione sportiva e territoriale.

A rendere possibile questa magica giornata è stata la combinazione di diversi elementi: l’organizzazione e l’impegno dello Sci Club Sauze d’Oulx, la disponibilità del centro sportivo Pin Court e del comune di Sauze d’Oulx, il sostegno degli sponsor dello sci club, i premi messi in palio dai commercianti locali e la preziosa collaborazione del Baby Parking La Libellula.

Oltre al sorriso per la splendida esperienza, la soddisfazione per i fantastici premi ricevuti e la pancia piena per la merenda offerta, i bambini sono tornati a casa con una domanda: “Quando possiamo rifarlo?”.

