Oleggio Basketball: Giovanni Ianelli è il nuovo playmaker degli Squali

Una scelta di vita e la fortuna di essere riusciti a incrociare le strade! L’Oleggio Magic Basket dà un grande benvenuto a Giovanni Ianelli, il nuovo playmaker degli Squali. Classe 2000, Ianelli ha disputato gli ultimi tre anni in B alla Virtus Ragusa dove ha chiuso nella passata stagione con una media di 12.68 punti a partita. Da pochissimo laureato in Economia, lo studio universitario lo ha portato a Milano e da qui la scelta di cercare “casa” vicina.

Nato a Ragusa il 3 agosto, Giovanni da piccolo condivide il basket e il calcio, poi a 12 anni sceglie di concentrarsi solo sulla palla a spicchi e fino ai 14 anni indossa la maglia della città. Dall’anno dopo e fino alla fine del percorso giovanile si accasa alla Stella Azzurra dove negli ultimi due anni gioca contemporaneamente anche in serie B. Le finali nazionali con quella maglia sono sempre un grande successo, Giovanni e compagni chiudono secondi nel 2016 e 2019, terzi nel 2017 e nel 2018 arriva il prestigioso scudetto (in questi anni anche alcune convocazioni in maglia azzurra). Il primo contratto vero per Giovanni arriva nel 2019/2020 a Ferrara in serie A2, poi il trasferimento in B ad Ancona per avere maggiore minutaggio, ma gioca soltanto tre partite. Gli ultimi tre anni sono appunto in B nella città di origine.

Coach Gandini: «Giovanni è un giocatore di talento che quest’anno ha fatto un buonissimo campionato a Ragusa, dove si è presto tante responsabilità e per un certo periodo anche di più di quelle che avrebbe dovuto e si è rivelato più che pronto. Ha punti nelle mani come i play moderni e pensiamo insieme a Daniel possa dividersi le scelte migliori. Sa far giocare anche gli altri e mi aspetto che mischi entrambi i fattori, anche questa è una cosa che ha dimostrato di saper fare».

Il neo Squalo: «Sono contento di arrivare a Oleggio, cercavo qualcosa che fosse vicino a Milano e ho scelto l’opportunità più importante per me e sono contento di esserci riuscito. Cosa aspettarmi dalla stagione? È un po’ difficile rispondere quest’anno visti i grandi cambiamenti che ci sono stati nella formula, ma vedendo i giocatori firmati siamo una squadra che può assolutamente competere per qualcosa di bello».