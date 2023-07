Fulgor Basket: tanti tifosi all’accoglienza di Riccardo Chinellato

BAVENO - Presso l’Hotel Rosa, in una location molto accogliente, la Paffoni presenta ai propri tifosi Riccardo Chinellato, ala classe 2000 neo arrivato in casa Fulgor e la passata stagione a Rieti in Serie B.

Come sempre spettano al DG Carlo Alberto Padulazzi i saluti di rito: «Ringrazio Riccardo per la disponibilità ad essere qui con noi oggi, e ringrazio tutti voi tifosi e appassionati, che oggi più che mai avete mostrato attaccamento alla maglia e amore per il Club. Siamo felici di presentare a tutti voi Riccardo Chinellato, che - mi permetto - è la ciliegina sulla torta di questa nuova squadra allestita dallo staff rossoverde».

Dopodiché è intervenuto il Vicepresidente Michele Burlotto, il quale ha precisato: «Mi trovo qui a rappresentare la società in quanto - come avrete visto attraverso i nostri canali social - il presidente Angelo Nigro è impegnato in una missione in Africa. Vi ringrazio tutti quanti per la presenza in questa domenica di luglio e vi presento Riccardo che è un giocatore cresciuto enormemente nelle ultime stagioni. Gioca nel ruolo di 3-4, è molto fisico e sarà uno dei protagonisti del nostro pacchetto lunghi, la motivazione di raggiungere importanti traguardi lo ha spinto qui alla Fulgor e noi siamo felici di accoglierlo».

A conclusione le prime parole di Chinellato stesso: «Che dire, innanzitutto vi ringrazio per essere qui, è bello conoscervi ed è bello vedere che c’è tanto entusiasmo attorno alla squadra. Arrivo qui per fare bene, per portare la squadra più in alto possibile certo che lotteremo per posizioni importanti. Non diciamo dove vogliamo arrivare, ma tanto lo sappiamo tutti. In campo porterò energia, carisma, carica, rapidità e tutto quello che è nel mio bagaglio, sono un grande lottatore e vi chiedo di alzarvi in piedi anche per le stoppate e le schiacciate, che saranno più numerose dei tiri da tre punti. A tal proposito ci tengo a precisare che mi sto allenando e, il tiro, è un aspetto che voglio migliorare lungo l’arco della stagione».

Infine della conferenza stampa un gustosissimo apericena offerto dall’Hotel Rosa.