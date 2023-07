Overall Tre Colli: top five di Luca Cavallo in Europa

Quarto a soli 8 secondi dal gradino piu' basso del podio , questa la permorance di Luca Cavallo al Campionato Europeo degli Scalatori , corso oggi con la cronoscalata della salita del San Gottardo in Svizzera e vinta dal professionista della UAE Grossschart; 14 km per giungere agli oltre 2000 metri della montagna elvetica.

Luca Cavallo ha, ancora una volta, dato dimostrazione delle proprie capacita' quando la strada sale. Un risultato di assoluto valore. Di diverso segno invece il resoconto dei compagni di squadra impegnati invece nella Coppa Bologna a Montallese su parte del tracciato delle strade bianche. Gara durissima per il percorso, il caldo e la lunghezza tanto che la media finale e' stata di poco piu' di 35 orari e quindi con una drastica selezione con l'aggravante di una caduta di Matteo Sasso a meno 40 dall'arrivo che ha precluso ogni piazzamento in classifica.

Da segnalare invece, nel terzo impegno di Overall Tre Colli del fine settimana, la buona prestazione di Daniel Gianello nella Marathon MTB della Valtellina giunto 17^ assoluto e 3^ nella propria categoria Under. E adesso fari puntati sulla Zane' Monte Cengio di Sabato 5 agosto con arrivo in salita.