Skiroll - Elisa Sordello vince l'argento al Campionato Italiano Misto di Verrayes

Dopo la sprint da 200 metri che si è disputata sabato e valida solo per la Coppa Italia NextPro, il comune di Verrayes ha ospitato domenica mattina, nell’area sportiva di Rapy, le gare che, oltre a essere sempre valide per la coppa nazionale, hanno anche assegnato il titolo italiano assoluto misto. Un format particolare, simile a quello che si vede già da anni nella kermesse norvegese Toppidrettsveka. Alle 9.00 si è svolto infatti un prologo, con partenza individuale a cronometro, di 2 km a tecnica libera. Poche ore dopo, quindi, gli atleti si sono affrontati in un inseguimento partendo con i distacchi ottenuti nella prima prova.

Anna Maria Ghiddi ha vinto l’inseguimento femminile da 8 km a skating, dopo aver già chiuso in testa il prologo mattutino da 2 km con un vantaggio di 6” su Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime).

Nell’inseguimento, la piemontese ha subito raggiunto la più giovane avversaria, ingaggiando un duello a tutta velocità che ha visto la coppia di testa guadagnare un vantaggio molto ampio sulle altre avversarie. Il titolo italiano è stato quindi assegnato dopo un’emozionante volata finale, nella quale a imporsi è stata Ghiddi per appena tre decimi.

Sul terzo gradino del podio ha concluso Lisa Bolzan (SC Orsago), giunta a 1’06”, capace di mettersi alle spalle Laura Mortagna (GS Fiamme Oro) e Sofia Arlian (Saint Barthelemy).

Al maschile, Matteo Tanel ha vinto al termine di una gara emozionante, che si è chiusa con una volata di gruppo che ha coinvolto ben cinque atleti. Il classe ’93 del Robinson Ski Team ha iniziato l’inseguimento in testa, avendo già fatto registrare il miglior tempo nel prologo mattutino, che si è svolto sempre a skating, chiudendo davanti a un ottimo Masiero (Valdobbiadene).

L’inseguimento da 16 km ha però visto presto un ricongiungimento e di conseguenza una gara di gruppo. Negli ultimi chilometri il ritmo si è alzato notevolmente, fino alla volata finale, nella quale Tanel ha avuto come spesso accade lo spunto migliore, imponendosi di appena tre decimi sui bravissimi giovani Giovanni Lorenzetti (Team Futura) e Riccardo Munari (Valdobbiadene), entrambi classe 2003. Quest’ultimo è riuscito a prendersi il bronzo lasciando giù dal podio il compagno di squadra Riccardo Lorenzo Masiero, beffato di un solo decimo.

La Coppa Italia NextPro si prende ora una pausa, pronta a tornare il prossimo 9 settembre a Sovere.