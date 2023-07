Fitarco - Mondiali Universitari, Rolando di bronzo nel mixedteam

Alex Boggiatto, che aveva ottenuto la ventisettesima posizione in qualifica (664 punti), viene fermato ai quarti di finale 144-146 dall’atleta del Sud-Africa De Klerk; impegnato anche nella gara a squadre (sesti in qualifica), dove il terzetto azzurro viene fermato ai quarti dalla Cina.

Nicole Degani, con 596 punti ottiene la trentaseiesima posizione in qualifica, si ferma ai sedicesimi di finale per mano della giapponese Sonoda (1-7).

Aiko Rolando chiude invece le 72 frecce di qualifica con 636 punti e la tredicesima posizione, e anche lei deve arrendersi a Sonoda ma al turno successivo 0-6 (ottavi di finale).

Entrambe impegnate nella gara a squadre dove vengono subito fermate dal Kazakhistan (3-5) agli ottavi, confermando così la nona posizione di qualifica e finale.

Rolando scende però sulla linea di tiro anche nella gara mixedteam assieme a Matteo Bilisari. Settimi dopo la qualifica, subiscono la battuta d’arresto proprio in semifinale contro il Giappone (0-6), capaci però di tornare vittoriosi nella finale per il bronzo, vinta solamente alle frecce di shootoff (15-14) contro il duo francese.

Risultati completi