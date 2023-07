Gators, grande successo per i Summer Camp!

Summer Sport No Stop e Estate On Fire sono i due camp organizzati dai Gators per coinvolgere bimbi e ragazzi e offrire un’opportunità di svago, divertimento e formazione ai tanti ragazzi e ragazze che restano in città: iniziati il 12 giugno, entrambi i camp sono terminati il 28 luglio.

Summer Sport No Stop ha saputo offrire alle centinaia di iscritti emozioni, divertimento e tanto gioco: il camp dedicato ai più piccoli, infatti, ha permesso loro di vivere tante giornate in palestra alternando il basket con altri sport come la pallavolo o il calcio. Bellissime anche le esperienze all’aria aperta, come i giochi organizzati nel campetto di via Giolitti o le tradizionali gite alla Piscina Comunale di Savigliano.