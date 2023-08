Tamburello a muro: domenica 6 agosto a Calliano la finalissima di Serie A

Sarà lo Sferisterio di Calliano Monferrato ad ospitare la Finale Scudetto di Serie A di Tamburello a Muro della stagione 2023. Questo il verdetto del sorteggio avvenuto lunedì sera che ha individuato il campo callianese, tornato in uso quest’anno dopo gli interventi di restyling, come luogo di svolgimento della sfida decisiva per l'attribuzione del massimo titolo fra le due contendenti Grazzano e Vignale .

L’appuntamento con il big-match (arbitro sarà Fulvio Cataldo coadiuvato dai segnalinee Sergio Garetto e Mario Macchia ) è per le ore 16 di domenica prossima 6 agosto con biglietto d’ingresso allo Sferisterio al costo di € 10 cad. e servizio bar a bordo campo per tutta la durata dell’incontro curato dalla Pro Loco di Calliano. Al termine della partita avverranno le premiazioni alla presenza delle massime autorità e della Federazione Italiana Palla Tamburello.

La serata di lunedì ha visto inoltre annunciare il montepunti previsto per la stagione 2024 fissato in 950 punti massimi per ogni formazione in campo, meccanismo teso ad assicurare un maggior equilibrio fra le squadre dovendo queste prestare attenzione a non superare tale limite in campo.

Molti gli interventi avvenuti durante la presentazione: dal presidente della Provincia di Asti Maurizio Rasero al sindaco di Calliano Paolo Belluardo, dal delegato Coni di Asti Lavinia Saracco alle rappresentanze della Federazione Italiana Palla Tamburello nelle persone dei consiglieri nazionali Alessandra de Vincenzi e Gianni Maccario fino al presidente FIPT Piemonte Roberto Gino e il presidente Commissione Muro e Storica Mimmo Basso e il giornalista Franco Binello tutti concordi nel sostenere il valore del tamburello a muro non solo come sport ma anche come elemento di vivacità sociale e di turismo e cultura per i paesi del Monferrato.