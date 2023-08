Basket College Novara: Givova nuovo sponsor tecnico

"Nella prossima stagione 2023-2024 un nuovo e prestigiosissimo Top-sponsor entra a far parte della famiglia Basket College Novara. Un progetto giovanile e di tendenza, quello della società di pallacanestro novarese, che non poteva che scegliere un partner tecnico che avesse le stesse caratteristiche.

Con grande soddisfazione la Dirigenza di Basket College Novara annuncia l’accordo triennale raggiunto con GIVOVA, marchio di abbigliamento sportivo e di accessori per lo sport in grande crescita anche internazionale, già partner di blasonate società sportive italiane ed estere, ma anche di federazioni in molte discipline sportive, e dalla stagione 2023/24 sponsor tecnico dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Molti conoscono il brand GIVOVA anche per il suo impegno nel sociale e per le numerose collaborazioni con importanti trasmissioni televisive.

Givova fornirà il materiale sportivo a tutti i collegiali azzurri novaresi, per le famiglie ed i tifosi anche i prodotti di linea del merchandising, come si conviene ad una vera e propria squadra professionistica, tutti acquistabili direttamente sul sito internet ufficiale di GIVOVA.

Con GIVOVA – conclude la nota della società - iniziamo da oggi e per qualche anno un percorso di soddisfazioni e collaborazione con l’obiettivo di una continua crescita, vincente anche nell’immagine, della nostra società.

Un sentito ringraziamento a GIVOVA ed a tutto il suo Staff per la fiducia accordata a Basket College Novara ed al nostro progetto cittadino di rilancio del gioco del basket attraverso la crescita e la cura dei settori giovanili. Siamo entusiasti della sponsorship raggiunta”.

«GIVOVA crede nello sport quale veicolo di aggregazione sociale per i più alti valori sia in campo che fuori. Riteniamo il basket uno sport di squadra coinvolgente, che insegna a sviluppare ed affinare abilità fisiche e mentali, concentrazione e lealtà, elementi preziosi e indispensabili anche nella vita.

Sulla base di questi elementi, siamo pronti a sostenere la squadra e tutto il team durante tutto il percorso agonistico e condividere obiettivi e traguardi, con impegno e professionalità», dichiarano il presidente Givova Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico.