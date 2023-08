GRANTORINO & Coach Comazzi alla ricerca dell'Eccellenza

GRANTORINO Basketball Draft, la nuovissima realtà di pallacanestro giovanile sotto la Mole, entra per davvero nel mondo dei “grandi”.

In queste ore il progetto cestistico guidato da Gianni Vitale ha infatti ufficializzato l’affiliazione alla Federazione, facendo richiesta di partecipazione ai campionati U17 e U19 Eccellenza.

A guidare le squadre sarà una vecchia e ben nota conoscenza del basket moncalierese, torinese e non solo: Stefano Comazzi. Al suo fianco in entrambi i gruppi: Ernesto Agnelli, Matteo Roselli e Massimiliano Bacchetti.

Le prime parole di Coach Comazzi, reduce dall’esperienza da Capo Allenatore a Novipiù Monferrato Basket: «Sono molto felice e grato che i fondatori di GRANTORINO abbiano pensato a me per guidare questo nuovo e ambizioso progetto. A mio avviso GRANTORINO si propone come vera e propria attrazione per i giovani della città e provincia. L’idea è di allargare la base coinvolgendo sempre più società interessate a diventare amici della grande e in continua evoluzione famiglia di GRANTORINO. Da che mondo è mondo i giovani rivolgono lo sguardo al palcoscenico senior. Gran parte del gruppo U19, infatti, sarà impegnato anche in Serie B. Con loro iniziamo il 21 agosto, con l’U17 il 24».