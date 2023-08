La squadra azzurra per il Trofeo delle Nazioni

È stato ufficializzato l’elenco dei convocati azzurri per il Challenge Stellina di Susa (Torino) del 27 agosto, classico incontro tra rappresentative nazionali di corsa in montagna arrivato all’edizione numero 35. La manifestazione si svolge in ricordo della Battaglia partigiana delle Grange Sevine del 1944 in cui il comandante Aldo Laghi, alias Giulio Bolaffi, con i suoi uomini sconfisse le truppe tedesche. Dodici gli atleti selezionati su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto, di comune accordo con la Direzione Tecnica Federale, sei uomini e sei donne.

Della compagine faranno parte anche tre atleti piemontesi: i portacolori dell’Atl. Saluzzo Andrea Rostan e Alessia Scaini, cui si aggiunge Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani).

Al via sotto l’Arco di Auguto a Susa ci sarà poi Luciano Rota (La Recastello Radici Group), argento a squadre nella prova in salita e discesa ai Mondiali di Innsbruck. Chiamato a vestire la maglia azzurra a Susa anche Henry Aimonod (US Malonno) che vinse il Challenge Stellina nel 2021 e fu secondo lo scorso anno con la maglia azzurra. Gli azzurri vinsero la classifica del Trofeo per Nazioni allo Stellina 2022 grazie anche al quarto posto di Rostan, che torna sui sentieri segusini, ottavo fu Alex Baldaccini (GS Orobie) che anche per questa edizione vede confermata la convocazione, che vinse nel 2015 e 2017.



Al femminile, Maddalena Somà fu settima un anno fa sui sentieri che, da Susa, portano a Costa Rossa.Con lei c’era anche la torinese Camilla Magliano (Dinamo Team SSD ARL), quarta nel 2022 ma vincitrice nel 2017. Fanno parte della squadra azzurra anche Valentina Belotti (US Malonno) e Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group), reduci entrambi dai Mondiali di Innsbruck. Completa il team, oltre alla già citata Alessia Scaini, la giovane valdostana Axelle Vicari (CUS Pro Patria Milano).

Al Trofeo delle Nazioni 2023 prenderanno parte, insieme all’Italia, USA, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Austria, Slovenia, San Marino e, novità di quest’anno, il Canada.

Il programma del Challenge Stellina prevede una due giorni di festa a Susa per la corsa in montagna. Si comincia il sabato, con la presentazione delle squadre nazionali e degli atleti a Susa nella Piazza del Sole, cui farà da corollario un evento in piazza in fase di definizione. La domenica partenza alle ore 9.00 in contemporanea dall’Arco di Augusto a Susa, per le categorie assolute e i master fino a F3 e M4, da Chiamberlando per le categorie juniores e per i master F4, M5 e M6. Terminati gli arrivi in località Costa Rossa, si procederà alle premiazioni e alla cerimonia di commemorazione partigiana, seguita dalla Santa Messa.



Ricordiamo infine che accanto al Trofeo delle Nazioni, c’è anche la gara individuale, aperta a tutti, dalle categorie juniores sino a quelle master, per le quali sono aperte le iscrizioni online tramite la propria società FIDAL di appartenenza.

Le foto dell'edizione 2022 (©Damiano Benedetto)