Derthona, BCC Castelnuovo e DB Lab uniti nel nome Derthona Basket

Questa la scelta alla base dell’unione, nel nome e negli intenti, di Derthona, BCC Castelnuovo Scrivia e Derthona Basketball Lab che, a partire da oggi, saranno riconosciuti dal nome condiviso Derthona Basket.

Il cambio e l’unificazione del naming delle tre Società è stato fortemente voluto da tutti i Club, da anni attivi nel promuovere la pallacanestro e i messaggi positivi che il mondo dello sport può veicolare, con il coinvolgimento di numerosi attori del territorio. Questa comunione di intenti, attiva da anni, si rafforza ulteriormente nella stagione 2023/24, che vedrà tutte le squadre senior e giovanili scendere in campo portando in giro per l’Italia il nome del Derthona Basket.

Uno dei trait d’union di questa iniziativa è sicuramente la Cittadella dello Sport, che già nel 2023/24 ospiterà gli allenamenti della Serie A maschile, gli allenamenti e le gare della Serie A2 femminile e le partite della Serie B Interregionale. La facility, al cui interno saranno presenti anche i nuovi uffici del Club, rappresenta la prima pietra di un progetto che nel 2024/25 vedrà la conclusione dei lavori della nuova arena da 5000 posti.

Derthona Basket, oltre all’attività sportiva, si pone come obiettivo essere ancora più presente sul territorio, attraverso la realizzazione di iniziative che coinvolgano e rendano protagonisti sia gli istituti scolastici e tutti gli altri attori che, con i Club, hanno organizzato eventi nel corso degli ultimi anni. Uno dei primi sarà ospitato proprio a Castelnuovo Scrivia il prossimo 10 settembre quando avremo l’onore di ospitare Dan Peterson.

Nell’unione di logo e naming, Derthona Basket e Castelnuovo Scrivia manterranno, per gli appassionati, una propria identità: la prima squadra maschile sarà ancora conosciuta come “i Leoni”, mentre la femminile come “le Giraffe”.

La forte identità territoriale dei Club è espressa anche dal consolidato e rafforzato legame con il Gruppo Gavio, che sarà nuovamente title sponsor delle due prime squadre, maschile e femminile, con i marchi Bertram e AutospedG che danno una linea di continuità duratura con il recente passato. Il lavoro svolto e i risultati ottenuti dai rispettivi settori giovanili hanno avvicinato aziende di alto livello quali Allianz, entrato a fare parte da quest’anno degli sponsor del Club, e Gulliver: i rispettivi loghi campeggeranno come title sponsor sulle divise da gara di tutto il settore giovanile e minibasket (Allianz) e delle squadre militanti nella Serie B Interregionale Maschile (Gulliver) e nella Serie B Femminile (Gulliver).

Derthona, BCC Castelnuovo Scrivia e DB Lab insieme e sempre più espressione del territorio.

«Oggi uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre è di continuare a creare e consolidare l’identità del Derthona Basket, – le parole di Marco Picchi, Presidente di Derthona Basket – che poi rappresenta l’identità di una famiglia, di un gruppo industriale e di un territorio. Esiste un solo Derthona Basket, che nelle sue declinazioni maschile, femminile e giovanile rappresenta i valori in cui tutti ci riconosciamo. Con questo momento celebriamo anche l’ingresso formale della sezione femminile, che con la sua storia e la sua identità si è avvicinata sempre di più a noi, fino a diventare un unicum con la maschile: questo è un fatto di grande importanza per noi».

«È stata una marcia di avvicinamento graduale, passo dopo passo, grazie al supporto del Gruppo Gavio che – le parole di Maurizio Sacchi, Presidente di BC Castelnuovo Scrivia –, tramite i suoi marchi, sostiene lo sviluppo delle attività. Questo ci permetterà di integrare le nostre forze e continuare il percorso di crescita iniziato quasi quaranta anni fa grazie a un piccolo gruppo di appassionati che ora vedono coronati i loro sforzi di vedere le Giraffe castelnovesi competere ad alti livelli in uno splendido impianto come la Cittadella dello Sport. Ciò darà una visibilità e un impatto sempre maggiori, in un contesto organizzativo ai massimi livelli».

Così Claudio Coffano, Presidente del Derthona Basketball Lab: «Di fatto si dà l’ufficialità a qualcosa che era già in essere. Sicuramente ci fa piacere essere riconosciuti tutti con la stessa denominazione e unicità d’intenti: abbiamo l’obiettivo di lavorare con tutte le squadre, la Serie A maschile, le giovanili e la A2 Femminile».

«Voglio ringraziare le tre Società per come si è giunti a questa condivisione di progetto territoriale – afferma Ferencz Bartocci, CEO di Derthona Basket e Amministratore Unico di Gestione Cittadella – in vista del completamento della “Cittadella dello Sport – Marcellino e Pietro Gavio”. Guardare oltre il proprio sodalizio per dare un nome e una identità unica a un territorio che, grazie agli investimenti del Gruppo Gavio, avrà sempre maggiore visibilità e un impatto a livello sociale e non solo. Il percorso con il basket femminile di Castelnuovo Scrivia, iniziato già nella passata stagione, vuole crescere nel segno e nel rispetto della storia. Grazie dunque e forza Giraffe e Leoni, orgogliosi di potere ospitare le gesta di tutti gli atleti negli spazi di un impianto che non ha simili in Italia, lasciando e creandone di nuovi di presidi nel territorio per tutte le attività giovanili e di promozione degli eventi sportivi».