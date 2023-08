Reale Mutua Torino: i "Club Partner" della società gialloblù

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver siglato una partnership con sette società di pallacanestro, che assumeranno lo status di "Club Partner" della società gialloblù.

Il progetto dei “Club Partner” rappresenta il proseguimento e il rafforzamento del lavoro di collaborazione svolto negli ultimi anni con diverse società del territorio, creando sinergie sotto l'aspetto sia tecnico-formativo che organizzativo.

La partnership promuove una costante interazione tra lo staff tecnico del settore giovanile club gialloblù e gli allenatori dei club affiliati, a favore della formazione e dello sviluppo dei giovani atleti delle diverse società. Inoltre saranno offerte numerose opportunità e iniziative per promuovere la pallacanestro sul territorio, come eventi sportivi organizzati in collaborazione con i Club Partner e promozioni a favore degli stessi club per assistere alle partite di Serie A2 e per vivere da vicino il mondo di Basket Torino.

Di seguito le società che hanno sottoscritto l'accordo di partnership con Reale Mutua Basket Torino: Area PRO 2020, Reale Società Ginnastica di Torino, Polisportiva Jolly Vinovo, LO.VI. Basket Borgaro, OASI Laura Vicuna, Pallacanestro Pancalieri, San Paolo Basket 1999.

«Ho sempre considerato le parole 'territorio' e 'giovani' come due concetti chiave all'interno del progetto di Basket Torino» dichiara David Avino, presidente del club gialloblù. «Sono molto contento e soddisfatto di aver sottoscritto questa partnership, che concretizza ulteriormente il nostro impegno a favore dello sviluppo e della crescita della pallacanestro sul nostro territorio».