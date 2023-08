ValleBelbo Sport: Lucia Tassinario pronta per i Campionati Italiani

Da venerdì 4 a martedì 8 agosto, Lucia Tassinario sarà in gara ai Campionati Italiani di Categoria di Roma, l’appuntamento che chiude la stagione agonistica 2022-2023. Batterie al mattino, finali che assegnano i titoli tricolori e le medaglie al pomeriggio: tutte le caratteristiche di un grande evento in cui l’atleta della ValleBelbo Sport mira a raccogliere i frutti di una stagione intensa e proficua, ricca di miglioramenti tecnici e cronometrici, da capitalizzare proprio nell’appuntamento cruciale. Lucia salirà sui blocchi di 50-100 stile libero e 50-100 farfalla (ha ottenuto i tempi limite anche in 50-100 dorso), con concrete ambizioni di finale proprio in questo ultimo stile, sostenuti dalla continuità di risultati mostrata durante tutta la stagione.