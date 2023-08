Biella Rugby: in arrivo l’utility back Franco Nastaro

Scelto per dare rinforzo alla linea arretrata, è pronto per arrivare a Biella l’utility back italo argentino Franco Nastaro. Nato a Buenos Aires il 4 novembre del 2000, è alto 183 cm su 86 kg di peso. Legato al club di San Cirano con il quale ha giocato dal 2012 al 2020, è stato ripetutamente chiamato a vestire i colori delle Selezione di Buenos Aires (URBA) tra il 2016 e il 2018.

Il 2020 l’anno della svolta. Terminata la stagione argentina, è volato in Italia dopo aver strappato un prestigioso posto in squadra con Rugby Viadana (Top 10), club con il quale giocherà la stagione 2021/2022. Conclusa l’esperienza ai massimi livelli, rimane in Italia e approda al campionato di Serie A e nell’anno 2022/2023 gioca come ala o estremo per Rugby Verona.

«Sono molto contento di entrare a fare parte di questa squadra,» spiega Franco Nastaro, «ho sentito cose molto positive su Biella Rugby, a proposito dell’ambiente, dei giocatori e dell’organizzazione di tutto il club. Questa è una delle ragioni principali per il quale sono felice di far parte di questa squadra. Il mio obiettivo sarà dare il cento per cento di me stesso sia ai compagni che al club per contribuire a far arrivare la società al più alto possibile. Spero di imparare tanto da questa esperienza e portare, io stesso, cose buone sia come persona che come giocatore».

Alberto Benettin, head coach Brc: «È un ragazzo giovane e promettente che ha giocato l’ultima stagione con Verona. È un giocatore in grado di giocare sia come ala che all’estremo. È molto veloce e dotato di una spiccata capacità di riuscire a vedere gli spazi e ad attaccarli. Cosa aggiungere? Gli diamo il nostro benvenuto e ci auguriamo che la sua creatività venga applicata a sostegno dell’intera squadra. Lo aiuteremo ad inserirsi nel gruppo, certi di poter contare su un elemento di valore».