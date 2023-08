Reale Mutua Fenera Chieri ’76: subito derby contro Igor Novara

Sarà il derby fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara ad aprire il 79° campionato di A1, il sesto del club biancoblù nella massima categoria. Una delle sfide più attesa della stagione andrà dunque in scena già nel turno inaugurale nel weekend del 7-8 ottobre, con andata in casa e ritorno in trasferta il 26 dicembre nel primo turno del ritorno di ritorno.

Il debutto in trasferta è in programma il 15 ottobre con la neopromossa Roma. Seguiranno nella terza e quarta giornata i confronti con Conegliano (andata in casa il 22 ottobre) e Milano (andata in trasferta il 29 ottobre). I derby con Pinerolo e Pinerolo si giocheranno nella sesta e dodicesima giornata, entrambi con andata in casa, rispettivamente il 5 novembre e il 17 dicembre.

Il calendario completo è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Serie A Femminile a questo link.