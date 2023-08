Oleggio Basketball: il centro titolare è Luca Colombo

In perfetto linea con la filosofia di essere palcoscenico per i giovani. L’Oleggio Magic Basket annuncia che il centro titolare degli Squali per la stagione 2023/2024 è Luca Colombo, neo Squalo di 203 cm classe 2003, lo scorso anno in B nazionale a Desio.

Nato a Milano il 15 dicembre, di Sesto San Giovanni, Luca dal minibasket ai 17 anni indossa la maglia della Posal Sesto, per poi accasarsi, fino alla stagione passata, all’Aurora Desio, dove lavora proprio con coach Paolo Gandini. Il neo Squalo è iscritto alla facoltà di Scienze motorie alla Cattolica.

Daniele Biganzoli: «Luca rappresenta, come altri Squali annunciati prima, una grande scommessa e ci teniamo particolarmente, lo dimostra il fatto che sarà il nostro numero cinque titolare. Paolo Gandini ci ha parlato molto bene di lui, è un giocatore con grandi potenzialità e margini di miglioramento e capace di fare un grande lavoro sotto canestro. Sarà bello vederlo all’opera».

Le sue prime parole in biancorosso: «Sono molto contento di questa opportunità che mi consente di rimanere anche vicino a Milano e di continuare meglio gli studi. Mi sono piaciuti molto il progetto e i compagni fin qui annunciati e poi il fatto di conoscere già il coach rappresenta per me un valore aggiunto».