Oleggio Magic Basket: bentornato Pilo!

In qualità di allenatore nella stagione passata era stata già una bella notizia, ora fatichiamo a trovare le parole migliori!

Ala grande classe 1980, Andrea Pilotti ha disputato le ultime due stagioni prima alla Robur et Fides Varese in B e poi a Gazzada in C Gold. Con questa che si appresta a cominciare le stagioni in biancorosso per l’atleta di Lesmo diventeranno almeno quattro. Esperienza, tecnica, dedizione al lavoro, professionalità, sono alcuni dei tanti valori di Pilo che dovranno essere un esempio per tutto il gruppo. Lo Squalo ricoprirà in parallelo anche il suo ruolo di allenatore del settore giovanile Oleggio Junior.

Coach Gandini: «A livello tecnico credo sia difficile trovare le parole migliori per raccontare Andrea Pilotti, il suo curriculum parla da sé. Pilo è un ragazzo che ha tanta voglia di mettersi alla prova e a disposizione di un gruppo giovane nel ruolo di chioccia e guida come la società gli ha chiesto. È in splendida forma fisicamente e siamo convinti che tecnicamente saprà dare tantissimo al gruppo».

Pilo: «Torno a casa dopo due anni fuori e anche se gli anni passano sto bene, ho una voglia matta di giocare e di lavorare e non vedo l’ora di cominciare. Sono molto contento, anche per il fatto di continuare anche ad allenare qui e questo penso possa essere un valore aggiunto per essere d’aiuto a una squadra che rispetto agli altri anni è ancora più giovane. Spero che con questo lavoro fatto dalla società si capisca davvero l’attenzione rivolta ai giovani, come già in passato, ma ora ancora di più perchè la B possa essere per loro un trampolino di lancio».