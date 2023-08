Fitarco Piemonte - Mondiali Targa 2023

La spedizione azzurra ai Mondiali di tiro con l’arco 2023 a Berlino (Germania) torna a casa con una sola medaglia e con una mancata (di un soffio) qualifica per Parigi 2024. Tre gli arcieri piemontesi in gara, due dei quali protagonisti proprio di queste situazioni: Tatiana Andreoli conquista il bronzo nel mixedteam olimpico, mentre Alessandro Paoli chiude la prova a squadre, nel ricurvo maschile, in quarta posizione.

Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) – Dopo la delusione nella gara a squadre, che ha visto il terzetto azzurro qualificarsi con il quinto punteggio ma fermarsi poi agli ottavi di finale, Tatiana si riscatta nella gara mixedteam.

Assieme a Mauro Nespoli avevano ottenuto la tredicesima posizione in qualifica, dopo aver battuto la Colombia (5-1), l’India allo spareggio (17-16) e gli Stati Uniti (6-2), il duo viene fermato in semifinale dalla temutissima Corea (6-2). Pronta risposta nella finalina per il bronzo contro la Cina Taipei che vede gli azzurri imporsi 5-3.

Nella gara individuale, con 651 punti aveva chiuso la qualifica in diciottesima posizione. Dopo aver vinto il primo scontro 7-1, viene battuta 0-6 ai ventiquattresimi di finale.

Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) – A un soffio dalla carta olimpica per Parigi 2024 con la gara a squadre che vede il terzetto (composto da Paoli, Nespoli e Musolesi) fermarsi al quarto posto, battuto nella finale per il bronzo dal Giappone (2-6). Qualifica sfumata (per il momento!) perché in occasione dei Mondiali le prime tre squadre conquistavano il pass per il prossimo appuntamento a cinque cerchi.

A livello individuale: 641 punti in qualifica e la sconfitta già al primo turno (2-6).

Un risultato amaro che però consegna altri punti per il ranking mondiale, una delle vie per raggiungere i Giochi Olimpici. L'Italia staziona infatti attualmente al terzo posto, dietro a Corea del Sud e Cina, ma ci saranno naturalmente altre possibilità sia per la squadra maschile che per quella femminile per raggiungere i pass, a cominciare dai Campionati Europei che saranno nuovamente ospitati in Germania, ad Essen, nel maggio del 2024 e, successivamente, nell'ultimo torneo di qualificazione olimpica ad Antalya (Tur), il 15-16 giugno del prossimo anno.

In gara a Berlino anche Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) impegnato nel compound maschile.



