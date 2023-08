Biella Rugby: Santiago Gilligan è gialloverde!

La sua incredibile versatilità e le sue doti tecniche straordinarie hanno colpito l’attenzione dei selezionatori gialloverdi che lo hanno voluto a tutti i costi a Biella per la stagione 2023/2024. Stiamo parlando dell’utility back italo argentino Santiago Gilligan, 177 cm e 85 kg di peso, è nato a Balcarce (Argentina) il 20 febbraio del 1998. Inizia con il rugby nel 2005 a soli sette anni con il Club Social y Campo de Pato, club della sua città, e in Argentina sviluppa tutta la sua carriera che lo porta fino alla prima divisione e più volte ad essere di selezionato in rappresentative di livello. Nel 2022 tenta la fortuna in Italia dove viene ingaggiato da SS Lazio, squadra che ha partecipato alla fase finale dell’ultimo campionato di Serie A.

Di poche parole, ma convinto della sua scelta: «Sono rimasto molto colpito dall’entusiasmo dimostrato nei miei confronti da parte di Biella Rugby e del suo staff tecnico. Sono riuscito a parlare con uno dei ragazzi argentini della squadra che mi ha dato grandi referenze e convinto definitivamente. Personalmente, spero di adattarmi velocemente alla città e al gruppo in modo da poter puntare ad arrivare più in alto possibile».

Alberto Benettin, head coach Brc: «È un giocatore completo, in grado di ricoprire ruoli diversi: nove, dieci, centro e ala; infatti, l’anno scorso con la SS Lazio ha ricoperto tutti questi ruoli facendolo molto bene. Anche tecnicamente è molto valido: ha un gran passaggio, un buon piede, sa attaccare gli spazi, è veloce. Ci aspettiamo molto da lui, per questo faremo il possibile per farlo inserire al meglio nel gruppo squadra al fine che possa esprimere al meglio tutte le sue qualità dando un valido apporto al gruppo».