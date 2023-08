Tamburello a Muro: il Grazzano si aggiudica la finalissima di Serie A

Oltre mille spettatori hanno affollato nel pomeriggio di domenica 6 agosto lo sferisterio di Calliano Monferrato , nell’astigiano, in occasione della Finale Scudetto della stagione del tambass, lo sport di tradizione legato in particolare ai borghi del Piemonte dove viene giocato sulle piazze dei paesi che presentano l’indispensabile muro di appoggio. Ad affrontarsi, dinanzi le tifoserie e il pubblico di appassionati, le formazioni del Grazzano e del Vignale , che avevano concluso nelle prime due posizioni la regular season, ottenendo l’accesso alla finale battendo rispettivamente la quarta e terza classificata ovvero Calliano e Montemagno.



Dopo tre ore circa di gioco ad aggiudicarsi lo Scudetto 2023 è stata la formazione del Grazzano che ha sconfitto con il risultato di 19-11 i vignalesi ricevendo così dalle massime autorità della Federazione Italiana Palla Tamburello (presente anche il presidente nazionale Edoardo Facchetti) il Trofeo 2023, non prima della consegna del titolo di vicecampioni al team del Vignale. L’equipe del Grazzano ha mantenuto il primato sugli avversari sin dal fischio d’inizio e durante l’intera durata dell’incontro che ha visto una prima parte più equilibrata fra le due sfidanti per poi vedere una progressiva fuga dei vincitori nella fase finale. Molto emozionante l’ingresso delle squadre con i giocatori che, fra scroscianti applausi, hanno fatto la loro entrata in campo accompagnati da giovanissimi appassionati di tamburello, nel segnare il ponte fra il presente e il futuro di questa disciplina.

La partita ha visto il susseguirsi di scambi spettacolari avvenuti sotto l’occhio vigile della terna arbitrale composta da Fulvio Cataldo (arbitro di gara) e dai segnalinee Sergio Garetto e Mario Macchia. Un susseguirsi di interventi ha inoltre animato i momenti di cambio campo presso la postazione di conduzione della partita (a cura di Ivo Anselmo) e con numerosi atleti di tamburello e altri personaggi sportivi, autorità e ospiti di fama del territorio e non solo che hanno commentato la partita esprimendo i migliori auspici per la tutela e la promozione del tamburello presso le generazioni future.

Il tamburello a muro piemontese dopo la Finale Scudetto effettua solo una piccola pausa vacanziera per poi riprendere le attività con le sfide di Coppa Italia che verranno ospitate dagli sferisteri di Portacomaro e Calliano M.to e coinvolgeranno dal 19 agosto al 2 settembre le prime sei formazioni della classifica finale della regular season ossia Grazzano, Vignale, Montemagno, Calliano, Rocca d’Arazzo e Montechiaro. Le partite avverranno nei pomeriggi di sabato e domenica con la finalissima prevista sabato 2 settembre a Calliano M.to, alle 15.30.