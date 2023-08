L'estate piena della VTT di Lagnasco

Si è concluso il torneo di 4.a categoria maschile (facente parte di un apposito circuito della FITP finalizzato ad incrementare le sfide per questo zoccolo duro di giocatori) che ha visto il successo del tennista di casa, Pietro Civalleri, ai danni di Gianluca Ferrara. Primo set combattuto e chiuso al tie-break, secondo con andamento più rapido per Civalleri (7-6 6-2 lo score conclusivo).

Erano 52 gli iscritti e la rassegna ha messo in premio per i finalisti due biglietti per assistere alle prossime ATP Finals di novembre. Il vincitore parteciperà anche al Masters regionale del circuito che andrà in scena a settembre.

Nello stesso mese, sui campi della VTT, andrà in scena il torneo di 3.a categoria (limitato ai 3.3) maschile e femminile. Appuntamento dal 16 settembre al 1 ottobre con chiusura delle iscrizioni il 14 settembre. Altro appuntamento da non perdere.

Settembre sarà “caldo” anche per la Festa di fine estate che vedrà insieme tutti i partecipanti alle settimane di gioco, sport e divertimento scattate nello scorso giugno. Ragazzi attentamente seguiti dallo staff del centro, guidato da Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia. Una grande opportunità per fare sport e sentirsi appagati in un ambiente ideale.