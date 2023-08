B1, Aurora Del Freo è la prima nuova Igorina!

La prima nuova Igorina è Aurora Del Freo, schiacciatrice classe 2006 che ha disputato gli ultimi quattro anni al Volleyrò Casal de Pazzi.

Nata il 29 aprile a Sarzana, dove abitata, Aurora ha iniziato al Lunezia Volley, società vicino casa, per poi appunto fare presto le valigie e maturare esperienza in un importante club. A Roma la neo Igorina ha conquistato con le compagne tre podi nelle tre finali nazionali disputate, in ordine un bronzo in U15, un argento in U16 e un altro in U18. Per lei anche un bell’argento agli Europei Under17 del 2021.

La neo Igorina: «Sono molto contenta di indossare questa maglia per il prossimo anno, penso sarà un’esperienza che potrà farmi crescere tanto e non vedo l’ora di iniziare».

La neo Igorina sarà aggregata alla prima squadra per la fase di preparazione.