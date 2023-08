Il College di Marquette in visita al Derthona: amichevole a Voghera

Direttamente dagli Stati Uniti, l’Università Marquette, lo stesso College di Dwyane Wade, Jimmy Butler e Travis Diener, farà visita al Derthona Basket per disputare un’amichevole in occasione del suo tour estivo. Venerdì 11 agosto, alle ore 16.00, il PalaOltrepo di Voghera ospiterà questo scrimmage di prestigio che vedrà la blasonata squadra universitaria statunitense affrontare una rappresentanza del Derthona Basket composta da alcuni giocatori delle giovanili e altri atleti senior in prestito da alcune Società del territorio, che ringraziamo per la disponibilità mostrata in questa occasione.

L'ingresso al palazzetto di Voghera per assistere a questa gara è gratuito.

Un’opportunità unica per misurarsi contro una delle università più importanti d’oltreoceano.