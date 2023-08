Lucia Tassinario protagonista ai Campionati Italiani: sfiorata la medaglia nei 50 farfalla

Campionati Italiani di Categoria da incorniciare per la ValleBelbo Sport . Alla prima partecipazione ai Tricolori di Roma del team, Lucia Tassinario , l’unica portacolori del sodalizio che ha la propria base presso il Centro Sportivo Orangym di Nizza Monferrato salita sui blocchi al Foro Italico, fa davvero sognare, chiudendo in bellezza una stagione intensa e ricca di soddisfazioni.

Si, perché proprio nei suoi 50 farfalla si è letteralmente esaltata, dominando la gara sulla vasca singola fino a 5 metri dal traguardo, prima di veder sfumare i sogni di gloria per un pugno di centesimi. Il crono registrato da Lucia, 28”03, vale il quarto posto a soli 7/100 dalla medaglia d’oro e a 4/100 dal podio. Un po’ di amaro in bocca per il successo mancato, ma grande soddisfazione per la solidità mostrata in una competizione sempre esigente e difficile come i Campionati Italiani disputati con la formula delle batterie al mattino e le finali al pomeriggio.

Nella seconda finale conquistata ai Tricolori di Categoria, quella dei 50 stile libero juniores, Tassinario stampa il primato personale, 26”63, e raggiunge un bel settimo posto.

Davvero consistenti le sue altre due prove individuali, seppur non sia riuscita ad accedere alle finali: nei 100 farfalla è tredicesima in 1’03”65 mentre nei 100 stile libero è 35a in 59”87.

Lucia è stata protagonista e pedina fondamentale dei quartetti del Team Dimensione Nuoto. Nella 4x100 sl cadette (Tassinario 59”54, Varengo, Curtis, Regazzo) arriva il quinto posto in 3’55”47, nella 4x200 sl cadette (Varengo, Curtis, Tassinario, Regazzo) c’è il settimo posto in 8’31”39, mentre la 4x100 mx juniores (Mattiel, Boggione, Tassinario 2’10”22, Varengo), ottiene la settima piazza in 4’24”36. Proprio in quest’ultima staffetta, Lucia si esalta stampando un frazione a farfalla da 1’02”51 con un clamoroso passaggio ai 50 metri in 27”74, crono che le avrebbe consentito di imporsi, senza mezzi termini, nella prova individuale.

Il bilancio non può che essere positivo, il morale di Lucia Tassinario al termine di questi 12 mesi ricchi di soddisfazioni e progressi è altissimo, gli stimoli aumentano e le prospettive del responsabile tecnico Pino Palumbo (che guida assieme al suo staff la ValleBelbo Sport) e della preparatrice atletica Adele Corapi sono sempre più ambiziose.

Davvero soddisfatto anche il presidente del sodalizio nicese Matteo Palumbo che, in chiusura della stagione agonistica sottolinea come “la ValleBelbo Sport, a soli quattro anni dall’inizio dell’attività, riesca ad essere estremamente competitiva anche in ambito nazionale. Grazie ad un’eccellenza sportiva come Lucia Tassinario, che ha raggiunto questi livelli grazie ad un costante impegno quotidiano assieme a tutto il nostro team e con il supporto di uno staff tecnico competente che lavora in una struttura moderna e funzionale, abbiamo acceso i riflettori sulla nostra società. Questi risultati sono la punta del nostro iceberg: siamo una società di provincia, ma rivestiamo un ruolo di riferimento nel nuoto astigiano, coltiviamo il settore agonistico puntando all’alto livello e alla crescita di tutti i nostri ragazzi, cercando di sfruttare gli importanti risultati come ulteriore traino per la promozione e la diffusione dello sport”.



Archiviata la stagione 2022-2023, la ValleBelbo sport ripartirà con grande entusiasmo verso una nuova annata agonistica dopo la pausa estiva: dal 28 agosto, riprenderà l’attività in Orangym, dal 4 settembre, a Baceno, in collaborazione con l’AstiNuoto, si svolgerà il raduno di inizio stagione del gruppo dei “Categoria” mentre dal 6 settembre sarà il turno degli Esordienti.

TUTTI I RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI