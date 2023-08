Sara Curtis regina ai Campionati Italiani di Categoria: migliorato il record italiano dei 50 sl.

La classifica per società in ambito femminile parla chiaro: il TDN ha centrato una strepitosa undicesima posizione generale (12° posto tra le juniores, 8° tra le cadette, 25° seniores) che sottolinea la solidità raggiunta dalle ragazze del Team e rilancia le ambizioni in vista della prossima stagione.

I Campionati Italiani di Categoria di Roma (1-8 agosto), che hanno chiuso la stagione del nuoto in vasca, sono stati il palcoscenico ideale per esaltare il Team Dimensione Nuoto che ha celebrato in grande stile l’ultimo atto di una annata agonistica affrontata costantemente in crescendo e già ricca di soddisfazioni alla vigilia di questa rassegna nazionale.

A livello di individualità, Sara Curtis è stata semplicemente straordinaria: sono tre le medaglie d’oro e i titoli italiani conquistati dall’allieva di Thomas Maggiora che ad inizio settembre sarà protagonista dei Mondiali Juniores a Netanya, in Israele. Nei suoi 50 stile libero, malgrado sia arrivata a questo appuntamento in condizioni indubbiamente buone, ma ancora lontane dall’ipotetico picco di forma, riesce letteralmente a superarsi dominando la prova sulla vasca singola in 25”01, record italiano cadette ottenuto limando 13/100 al suo precedente primato fatto siglare a Riccione agli Assoluti Primaverili. Grazie a questo clamoroso crono, Sara si inserisce al quarto posto nelle graduatorie italiane all-time dei 50 sl.

Nei 100 stile libero, la storia si ripete, con la Curtis autentica dominatrice della prova riservata alla categoria cadette in 55”29, suo secondo miglior tempo in carriera. Terzo titolo italiano e tris d’oro completato con il successo nei 50 farfalla nuotati in 27”53 (Sara ha gareggiato anche nei 100 farfalla conclusi al 16° posto in 1’03”33).

Tricolori da incorniciare anche per Matilde Varengo, capace di centrare tre importanti finali nella categoria juniores. Due sesti posti per lei ottenuti nei 200 sl (2’04”41) e nei 400 sl (4’22”33) mentre chiude settima negli 800 sl in 9’04”59.

Davvero consistente anche Cristina Caruso. Anche per lei, tre finali ottenute della categoria seniores: nei 200 farfalla è quinta in 2’18”11, sesto posto nei 100 farfalla in 1’01”24 mentre nei 50 farfalla è ottava in 27”86.

Ottimi tricolori per Lucia Tassinario, autrice di una finale da urlo nei 50 farfalla juniores conclusa al 4° posto in 28”03 a soli 7/100 dalla medaglia d’oro e a 4/100 dal podio. In finale nei 50 sl, Lucia ha strappato un settimo posto in 26”63. Inoltre, ha gareggiato nei 100 farfalla, tredicesima in 1’03”65, e nei 100 sl conclusi in 59”87 (35).

Molto bene Alessio Hincu, capace di districarsi al meglio nelle prove del pomeriggio: nei 100 rana è secondo nella finale giovani in 1’08”09, nei 200 rana è quinto in finale B in 2’25”52, mentre nei 200 mx (2’12”93) chiude al terzo posto la finale giovani. Alessio ha gareggiato anche in 50-100 sl 25”89 (79), 56”37 (79) e 400 misti 4’51”43 (32).

Samuele Astolfi, nell’unica prova che lo ha visto protagonista ossia i 200 dorso, ha ottenuto il decimo posto nella finale giovani in 2’22”16 (2’19”16 in batteria).

Le grandi soddisfazioni dei Tricolori di Categoria per il Team Dimensione Nuoto si completano con le esaltanti prove nelle staffette: quattro i quartetti schierati sui blocchi a questi Campionati per la società piemontese, traguardo raggiunto da un numero davvero ridotto di squadre in tutta Italia. Il risultato migliore arriva dalla 4x100 sl cadette (Tassinario, Varengo, Curtis, Regazzo) quinta in 3’55”47. Bene anche la 4x200 sl cadette (Varengo, Curtis, Tassinario, Regazzo), che raggiunge il settimo posto in 8’31”39, la 4x100 mx cadette (Curtis, Ferrari, Calzavara, Regazzo), decima in 4’26”09 e la 4x100 mx juniores (Mattiel, Boggione, Tassinario, Varengo), settima in 4’24”36.

Sono stati davvero numerosi gli atleti che hanno gareggiato a Roma: ecco i risultati degli atleti che hanno completato la spedizione del TDN allo Stadio del Nuoto per questi Campionati Italiani.

Annalisa Giordano

50-100-200 sl 28”42 (50), 1’01”75 (55), 2’13”81 (41)

100 rana 1’18”90 (48)

Angelica Scattone

100-200 dorso 1’09”13 (28), 2’31”41 (30)

Gabriele Ghibaudo

100 rana 1’09”23 (53)

Tommaso Dadone

100 dorso 1’01”63 (34)

Mattia Grosso

200 farfalla 2’11”58 (25)

Giulia Boggione

50 sl 28”22 (58)

50-100 rana 33”99 (21), 1’14”94 (35)

Martina Ferrari

100-200 rana 1’14”52 (26), 2’43”51 (21)

Miriam Regazzo

1500 sl 18’32”43 (18)

200 rana 2’42”24 (19)

Silvia Calzavara

200 farfalla 2’04”24 (23)

Rachele Mattiel

200 rana 2’46”36 (31)

400 mx 5’15”16 (24)

Michela Mattiel

100 dorso 1’09”13 (43)

Pietro Marengo

200 sl 1’57”81 (43)

200 mx 2’11”65 (22)

Alessandro Polo

50-100 dorso 27”03 (11), 59”60 (19)

Andrea Randi

50 sl 23”75 (17)

50-100 farfalla 25”57 (26), 57”11 (32)

