Le prime date della preseason dei Leoni

Il raduno della squadra è fissato per la giornata di giovedì 17 agosto, mentre il giorno seguente, venerdì 18 agosto, si svolgerà l’aperitivo di inizio stagione presso il Fermento Cafè (Via Emilia 144, Tortona). A partire dalle ore 18.30 giocatori e staff saranno a disposizione dei tifosi per foto e autografi e trascorreranno un momento conviviale con gli appassionati nel cuore della città.

La squadra svolgerà i primi allenamenti nella facility della Cittadella dello Sport: in questa prima fase non sarà consentito ai tifosi di accedere all’impianto sportivo.

Domenica 20 agosto la formazione allenata da coach Ramondino partirà per Sauze d’Oulx, sede del ritiro precampionato. I Leoni lavoreranno in altura, con allenamenti aperti al pubblico, fino a sabato 26 agosto, giorno della prima amichevole precampionato. L’avversaria sarà la Reale Mutua Torino, la palla a due è in programma alle ore 18. Le modalità di accesso al palazzetto per quella occasione saranno comunicate successivamente.

Le date e gli orari degli altri impegni precampionato verranno comunicati nei prossimi giorni.

Viviamo insieme la prima fase della stagione 2023/24 dei Leoni!