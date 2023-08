A Monteu i piccoli del moto club Alfieri chiudono al meglio prima della pausa estiva

Sono tornati in pista, prima della pausa estiva, i ‘piccoli’ piloti del moto club Alfieri di Asti, a Monteu Roero (CN) per l’ultima tappa del Trofeo regionale “Mario Ferrero” di minienduro, cimentandosi anche su parte del percorso utilizzato per il Campionato Italiano enduro Major.

Un ottimo quinto posto lo ha firmato Marco Orsi nella categoria 125 mini, seguito, al 15esimo, da Pietro Ansaldi. 19esimo posto per Filippo Sala. Edoardo Marchisio conquista invece la nona posizione nella categoria Cadetti, mentre Paolo Bertorello chiude quinto nella Junior, seguito, al settimo posto, da Bartek Scarfiello.

Per il moto club Alfieri ora è tempo di pausa, ma brevissima. Si tornerà in pista l’ultimo weekend di agosto in occasione del Trofeo delle Regioni di mini enduro, che vedrà la partecipazione anche dei ragazzi dell’Alfieri.